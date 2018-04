Fiscalía revela pruebas que vincularían a Jesús Santrich con narcotráfico

‘La Familia’, así se denominaban entre sí los integrantes del grupo del cual hacían parte Seuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, Marlon Marín, Armando Gómez España, alias ‘El Doctor’, y Fabio Simón Younes, quienes durante diez meses, entre junio de 2017 y abril de 2018, fueron objeto de seguimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la DEA mientras realizaban contactos con integrantes del Cartel de Sinaloa en México para la venta, por 15 millones de dólares, de diez toneladas de cocaína cuyo destino final sería la ciudad de Nueva York.

Así se evidencia en cientos de horas de audio, fotos y videos que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades estadounidenses tienen en su poder y que hacen parte del indictment que por narcotráfico adelanta en contra de estos hombres la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, quien a través de la Interpol emitió este lunes una orden de captura con fines de extradición, la cual hoy tiene tras las rejas, con posibilidades de ser extraditado, al negociador de las FARC Jesús Santrich.

Precisamente, una llamada del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a las cinco y treinta de la mañana de este lunes, le advirtió lo que estaba pasando al presidente Juan Manuel Santos, quien le brindó su apoyo al organismo al reconocer que las reglas de los acuerdos con las FARC estaban claras: los delitos que se comentan tras la firma de los acuerdos no quedarán en la impunidad.

Para la Fiscalía, lo que pasó este lunes no es una sorpresa sino el resultado de un extenso trabajo que la entidad venía realizando junto a las autoridades de los Estados Unidos, trabajo del cual se desprenden “pruebas contundentes”, algunas de las cuales fueron reveladas este martes a los medios de comunicación.

Las indagaciones iniciaron en junio de 2017, cuando la Fiscalía comenzaba a realizar seguimientos a los intermediarios de la corrupción alrededor de los proyectos de la paz en las zonas de posconflicto. Algunos de estos intermediarios, al no tener acceso a estos recursos, empezaron a buscar contactos en el mundo del narcotráfico. En medio de estos seguimientos, aparece el nombre de Marlon Marín, quien es sobrino de Iván Márquez y contra quien pesa también una circular roja de Interpol por estos hechos.

En una de las primeras conversaciones interceptadas, de agosto de 2017, Marín habla con Fabio Simón Younes sobre la necesidad de “entregar una muestra de los televisores”, lo cual –según la Fiscalía– se refiere a la muestra de la droga que los mexicanos estaban interesados en comprar en Colombia. Días después, el 14 de agosto de 2017, Marín habla con Marco, un intermediario del Cartel de Sinaloa, sobre la entrega de esta muestra.

El siguiente audio revelado por la Fiscalía data de octubre de 2017. En él, se escucha a Marlon Marín hablar con un supuesto asistente de Jesús Santrich, a quien el ente acusador identifica como HD, y a quien le pide gestionar la posibilidad de hablar “con el ciego” (audio adjunto), quien según las autoridades es Jesús Santrich, a quien también se refieren como ‘Trichi’.

HD: La gente, la gente llega.

Marlon: Sí, El primero, me dijiste, ¿no?

HD: Sí. Voy a llevarlos, tengo que hablar bien con el ciego para llevarlos hablar con él. ¿Sí me entiende?

Marlon: Ajá. Está bien.

HD: Para que él simplemente les diga, todo tranquilo, todo también, todo es con él, todos los negocios es con él y listo huevón.

Marlon: Tres palabritas y ya ¿Cierto?

HD: Sí, sí, sí.

En otra de las interceptaciones, del 4 de noviembre de 2017, Marín habla con el asistente de Santrich, quien le cuenta que ‘Trichi’ se reunió con enviados del Cartel de Sinaloa, con quienes le envió al ‘Papá’ un cuadro como regalo. El ‘Papá’, según la Fiscalía, es Rafael Quintero, jefe máximo de esa estructura criminal mexicana. El cuadro al cual se refieren en el audio también hace parte del material probatorio en poder de las autoridades (foto adjunta).

Posterior a dicha conversación, el 17 de noviembre, Marlon Marín se contacta con personas de nacionalidad mexicana, con quienes habla sobre la rivalidad que existe entre el ‘Cartel de Sinaloa’ y el ‘Cartel de Michoacán’.

HD: Pero mira, para que usted lo sepa, el ruco del aguacate de Michoa, él no la lleva con el duro de nosotros, para nada, porque el es de Sina y el otro es de Michoa.

Marlon: Sí, sí, entiendo, entiendo.

HD: Y ahí es un pedo, el olorcito más horrible… mejor dicho, carnalito, no nos volvemos a ver, eso está advertido.

Marlon: Yo te entiendo, yo te entiendo a ti (…) Yo me imagino que no tienen que enredarse las cosas, simplemente se le dice al señor allá, el del aguacate, le dice mire yo ya tengo aquí este efectivo, tengo para 5000 televisores, tenga los 5000 televisores. ¿Sí? Y usted entrégueme allá en Quilla, en Barranquilla me entrega el otro.

Finalmente, el 7 de febrero de 2018, los investigadores logran interceptar la primera llamada en la que habla Jesús Santrich. En ella, el exnegociador de las FARC discute con Marlon Marín las condiciones para un encuentro el 8 de febrero, reunión que se llevó a cabo en la casa de Santrich en el barrio Modelia de Bogotá, la misma donde fue arrestado por las autoridades, y en la que estuvieron varios mexicanos, entre ellos agentes encubiertos de los Estados Unidos (foto adjunta).

Santrich: Hola.

Marlon: Alo, Santrich: Qué hubo hermano.

Marlon: ¿Entonces? Me dicen que usted sale tempranito.

Santrich: Claro, Iván me dijo que tenía que salir a la madrugada, pero yo les dije que me esperaran aquí.

Marlon: Sí, imagínate, pero como ellos dijeron que les daba pena con ustedes también a esa hora esperarlo por ahí y llegar a reunirse. ¿Y si les digo que lleguen a las 5:30 de la mañana? ¿Les digo que lleguen a las 5:30?

Santrich: Pero si vienes tú también, yo solo no me reúno con nadie.

Marlon: No, no es que yo ya tenía todo listo para llegar yo a las 6:00 y ellos llegar a las 7:00 de la mañana.

Santrich: Bueno, listo

Marlon: ¿Listo? Bueno, listo, entonces voy a decirle ahorita de una vez. Bueno mi camarada.

En esta reunión, según la Fiscalía, los compradores de la droga hicieron entrega a Jesús Santrich de un “token”, un objeto con el cual los miembros de ‘La Familia’ podían reclamar en Miami los cinco millones de dólares de adelanto por la venta de cocaína.

En este caso, se trataba de un billete, el cual –según se ve en el video que reveló la Fiscalía ante los medios– Santrich sujeta en sus manos y se lo pasa a Marlon Marín, quien lo acompañó durante el encuentro con los mexicanos. Efectivamente, según indicó la Fiscalía, este billete apareció en Miami durante la entrega del dinero.

Finalmente, la Fiscalía reveló un audio, del cual no se indicó fecha, en el que le advierten a Jesús Santrich sobre un operativo de las autoridades en su contra. “Me lo pasa un man de la Policía. Me voy a poner al día y quiero que sepan para que tomen medidas”, se escucha en la interceptación.

Ante esto, la Fiscalía y las autoridades estadounidenses decidieron apresurar el proceso de captura de los implicados, el cual tiene hoy tras las rejas a Jesús Santrich.