Gabinete de Duque sólo se conocerá en julio

El presidente electo de Colombia, Iván Duque Márquez, aseguró que solo hasta julio anunciará las personas que lo acompañarán en el inicio de su mandato. El anuncio lo hizo en rueda de prensa, donde dijo que solo hasta terminar el empalme con el gobierno de Juan Manuel Santos, en dos semanas, anunciará su gabinete presidencial.

El mandatario entrante señaló que el acuerdo de paz y la situación económica del país son los principales temas, los mismos a los que dijo le prestará especial atención.

Duque explicó que el empalme se hará con énfasis en los 16 sectores de cada ministerio y de los diferentes departamentos administrativos, además de reiterar que el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla es quien está liderando ese proceso.

Duque informó que este jueves tendrá su primera reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y con los ministros que él designó para el empalme. Ese mismo día en la tarde, Duque se reunirá con las altas cortes. De la misma manera, señaló que se va a reunir con todos los partidos políticos, incluyendo a las FARC.

Sobre una reunión con Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, sostuvo que "no he hablado con él y no tengo problema, una vez asuma la Presidencia de la República, en tener una conversación con todos los partidos políticos, donde vamos a reafirmar cuáles son nuestras tesis y nuestras propuestas”.

Frente al trámite del proyecto de ley que establece el reglamento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Duque le pidió al Congreso que lo suspenda mientras se conoce el fallo de la Corte Constitucional relacionado con la ley estatutaria de dicha justicia especial.

Al respecto señaló que “la reglamentación que se está adelantando es de una ley estatutaria que todavía no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional. Esa revisión de la Corte es, a mi juicio, una condición de existencia de esa ley”.

Con respecto al proceso de paz con el ELN, manifestó que “el mensaje debe ser claro, la única manera de construir un proceso que dé confianza al pueblo colombiano debe ser la suspensión de todas las actividades criminales y la mejor forma de proceder en esa materia, debe ser una concentración con supervisión internacional” y reiteró que deben haber tiempos claros para lograr un acuerdo, además de ciertos criterios que podrían implicar una reducción sustancial de penas.

Finalmente, el presidente electo anunció que mantendrá su posición firme con respecto al presidente venezolano Nicolás Maduro y que además no designará a ningún embajador en el vecino país. “Nosotros no podemos aceptar una representación con un Gobierno que consideramos ilegítimo, obviamente se mantendrán las relaciones consulares que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional y de manejar todos los temas migratorios y seguiremos operando de esa manera”.

Sobre una reunión con el gobierno de los Estados Unidos, dijo que habrá alguna luego de su posesión, pero que aún no tiene fecha definida.