Gabriel García Morales, pieza clave en investigación de Odebrecht

El Juzgado 65 de Control de Garantías avaló un principio de oportunidad al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El exviceministro se convertirá en la pieza clave de la Fiscalía General en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht. El exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) explicará las inconsistencias presentadas en el contrato de la Ruta del Sol Tramo II.

De acuerdo con la Fiscalía García Morales sería el responsable de recibir la suma de 6.5 millones de dólares producto de un blanqueo de dineros en el que se encuentra vinculado el empresario Enrique Ghisays, hoy condenado.

García también habría tenido contacto con Federico Gaviria para que se cambiará el pliego de condiciones con el fin de que Odebrecht se quedará con los contratos viales más importantes del país.

Desde el 16 de enero de este año, García Morales se encuentra recluido en la cárcel la Picota de Bogotá. Durante junio de este año desde el centro penitenciario el exfuncionario por medio de una carta pidió perdón por los actos cometidos mientras fungió como director del Inco.

"Hoy me desprecio y me arrepiento por haber sido esa persona que tomó ese camino. Me arrepiento por el daño que causé y asumo las consecuencias derivadas de mis actos", se lee en la carta escrita por el exfuncionario.

Se espera que el próximo 18 de agosto se conozca la condena contra el exviceministro quien deberá responder por los delitos de interés indebido y cohecho.