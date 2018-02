General (r) Fabricio Cabrera cree que a su hija le "echaron algo en el trago"

Aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal anunció que entregará en 72 horas el resultado de la necropsia practicada al cuerpo de María Andrea Cabrera, de 25 años, su padre, el general (r) del Ejército, Fabricio Cabrera, manifestó que la muerte de su hija fue causada por alguna sustancia que "sinverguenzas" le echaron en el trago.

Las circuntancias que rodean la muerte de María Andrea Cabrera son materia de investigación por cuanto horas antes la joven, comunicadora social de la Universidad de La Sabana, estuvo departiendo con un grupo amigos, con los que primero cenó en un restaurante de la calle 84 con carrera 13, en la zona T de Bogotá y de allí salió con ellos a las 12:30 de la madrugada hacia un amanecedero cercano, propiedad de un conocido de uno de los jóvenes.

En una entrevista concebida a Norbey Quevedo, periodista del programa el Tren de la Tarde, de RCN Radio, Cabrera afirmó que su hija era "juiciosa y trabajadora, siempre iba con sus amigas sin problemas", y acto seguidó expresó: “estos sinvergüenzas algo me le echaron en el trago y me la mataron”.

“Mi hija tenía 25 años, era juiciosa y trabajadora, siempre iba con sus amigas sin problemas, pero estos sinverguenzas algo me le echaron en el trago y me la mataron” me declaró en entrevista el general Fabricio Cabrera sobre muerte de su hija. El cuerpo está en Medicina Legal.

