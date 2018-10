General (r) Mario Montoya se sometió formalmente a la JEP

En 2006, el Ejército Nacional publicó una historieta sobre el “parte de victoria” de la operación Orión, perpetrada cuatro años antes bajo el mando del general Mario Montoya. En la publicación recrearon desde el punto de vista militar lo que sucedió en la Comuna 13 de Medellín.

Montoya Uribe, entonces comandante de la Cuarta Brigada, figura como el protagonista de la historieta y en las viñetas aparece dialogando amablemente con los pobladores. El mismo Montoya, 16 años después, estaba en la Jurisdicción Especial para la Paz firmando su sometimiento ante el magistrado Pedro Díaz Romero, presidente de la Sala de definiciones jurídicas de la JEP, por irregularidades en ese despliegue de la capital antioqueña y por otras presuntas anomalías cuando fue comandante del Ejército.

Poco antes del mediodía de este miércoles, el general en retiro Mario Montoya Uribe estampó su firma en el documento. Así las cosas, el oficial se convierte en el militar de más alto rango que entra a la JEP y se compromete a decir la verdad en temas como las ejecuciones extrajudiciales.

“El señor general suscribió un acta con unos condicionamientos que deberá ir organizando para cuando le corresponda su convocatoria por la sala de reconocimiento y verdad en los cuales deba presentar cuál será su aporte de verdad plena sobre los hechos que se le atribuyen, cuál será su aporte a la garantía de no repetición y cuál será su aporte a la reparación”, le recordó el magistrado Díaz.

Las víctimas acreditadas en el proceso contra Montoya son por lo menos 70, sumadas las de la operación Orión y de los civiles muertos en combate que fueron presentados como guerrilleros.

No obstante, el magistrado dijo que hay más de 450 personas que se han declarado víctimas del oficial. “El sometimiento que ha aceptado el general Mario Montoya es un sometimiento integral, que inicia en esta Sala, con la determinación de dos casos en los que se han identificado a más de 450 víctimas, que continúa con el proceso de ubicación e información sobre el sometimiento del general y el procedimiento que continuará en la JEP en la Sala de Reconocimiento”, enfatizó el togado.

El defensor de Montoya manifestó ante el estrado que en el evento de que lleguen a aparecer más víctimas de su prohijado espera la respectiva notificación y aseguró que la estrategia es que el proceso se surta a través de la JEP.

“En caso de que llegasen a existir otro tipo de investigaciones penales o disciplinarias, de cualquier otra jurisdicción, en las cuales a raíz de las diligencias investigativas que realice la Unidad de investigación de la sala, se solicita que las mismas sean conocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz”, indicó el abogado.

Sin embargo, en las instalaciones de la JEP en Bogotá hubo inconformismo de parte de algunas personas que se consideraban víctimas del actuar de Mario Montoya y que no fueron incluidas dentro del expediente. Al ser notificadas de esa decisión, elevaron su voz de protesta al abandonar el recinto en el que se desarrollaba la diligencia.

“Seguimos en la posición de no asistir a las audiencias siempre y cuando no seamos reconocidos y, aunque la justicia ordinaria no es la mejor, seguiremos ahí”, dijo Alfamir Castillo, presidenta del Comité Mujeres Corteras de Caña, quien agregó que recibió una amenaza para que no se hiciera presente en la diligencia.

Montoya, uno de los principales alfiles de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz a raíz de las investigaciones que en su contra cursan en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con supuestas irregularidades en el marco del conflicto.

HABLAN LOS EXGENERALES

Para el general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, la decisión del general Montoya “es una decisión totalmente personal que hay que respetársela. Él tendrá sus argumentos para enfrentar la situación”.

En sentido similar, el presidente de Acore, general (r) Jaime Ruiz, sostiene que la posición de Montoya es bastante clara y se va a defender de todos los cargos.

“Lo que sé es que tiene suficientes elementos de juicio y pruebas para controvertir muchas falsas pruebas de muchos falsos testigos que quiere aprovecharse de esta Jurisdicción para obtener beneficios”, sostiene Ruiz.

Finalmente, el excomandante de la Fuerza Aérea, general en retiro Guillermo León, asegura que el recurso al que se acogió el excomandante del Ejército es un escenario en el que él pueda contar la versión de los hechos desde su perspectiva.

“Es una buena oportunidad en ese sentido y de que pueda tener acceso a una justicia imparcial, que es lo que esperamos, para mirar la imparcialidad de la JEP y que se haga de una manera clara, diáfana y escuchando las diferentes partes, pero buscando las pruebas para llegar a una justicia verdadera”, concluyó León.