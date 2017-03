Gestión del BID, en la mira por las revelaciones de Prieto

Los escándalos de la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y la preferencia en la contratación estatal a la firma de su exgerente Roberto Prieto tienen ahora en el centro de la mira al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo multilateral se encuentra en la palestra pública por cuenta de una investigación adelantada por el diario El Tiempo en el que cinco contratos destinados a la política de seguridad vial fueron pagados con recursos de empréstitos que habían suscrito el Gobierno y el BID y que terminaron en las cuentas de MarketMedios.

Pero las revelaciones no se detienen en esos cuatro contratos. También están los 11 que Findeter le habría otorgado a la empresa de Prieto y cuya ficha clave, según la W Radio, habría sido Daniel Arboleda, hijo del presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda.

Prieto, quien fue gerente de la campaña de reelección del actual jefe de Estado, terminó involucrado en la investigación que adelantan las autoridades por cuenta de los sobornos y apoyos electorales que realizó en el país la constructora brasileña Odebrecth. Prieto el 14 de marzo pasado terminó reconociendo que, en efecto, en la primera campaña de Santos -en 2010- dicha firma pagó dos millones de afiches.

Ahora bien, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un comunicado, ha buscado aclarar que como en todas las operaciones que realiza con el país los procesos que el Ministerio de Transporte gestionó entre 2015 y 2016 fueron examinados en su momento por el personal especializado.

Y el Ministerio aclaró las cifras e informó que “de los cinco contratos suscritos, tres de ellos fueron producto de concursos licitatorios en donde se convocaron un promedio de 18 firmas en cada uno. La escogencia se dio por comparación de precios, es decir, por la que ofreció el menor valor”, los valores (ver gráfico) fueron detallados y se dice que se manejaron correctamente.

Pero nuevamente vuelve a ponerse sobre la mesa una de las críticas que, de tiempo atrás, reciben los organismos multilaterales por cuenta de su influencia en los tomadores de decisiones de la política económica.

De acuerdo con José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria, “el BID hace parte de la puerta giratoria histórica que ha tenido la clase dirigente en materia económica del país. Si uno analiza las personas que pasan por el BID, muchas son de un perfil más politiquero que técnico”.

LR quiso hacer un examen del equipo que ha estado vinculado con el organismo multilateral y también ha tenido una responsabilidad en el Gobierno Nacional. En el gabinete se encontraron varios ministros que en sus hojas de vida aparecen con experiencia laboral en el BID.

Empezamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien en 2000 fue consultor del BID en temas de seguridad social. Pero también tiene ese vínculo el actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, quien fue representante de Colombia ante el organismo, tras su salida como ministro de Hacienda en 2012.

Otro ministro del gabinete que inició su carrera profesional como investigador del BID es Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Su actividad de investigador la realizó en 1998 en la sede principal de la entidad en Washington.

Eduardo Sarmiento, director de investigaciones de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, señaló que “es una práctica de puerta giratoria que se ha visto de mucho tiempo atrás. Obviamente no aplica a todos los que han pasado por el BID pero sin duda sí a las personas que cometen un abuso de esas dignidades. Por eso los cargos muchas veces son ocupados por personas que no tienen las condiciones técnicas sino que existen razones de amistad con el Gobierno de turno”. El economista agrega que “estas condiciones de lobby desfiguran muchas veces la conveniencia de los proyectos y terminan jugando conveniencias o intereses particulares”.

En la lista también está el exministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados quien pasó de la cartera a ser el director ejecutivo de este banco para Colombia y Ecuador. El actual procurador general, Fernando Carrillo, estuvo vinculado al BID en 1994, donde llegó a ser director adjunto en París.

Con este panorama, Daniel Escobar, director de Investigaciones de Global Securities, señala que “el mercado está a la expectativa de los efectos que pueden traer estas investigaciones. Hemos visto ajustes en los precios de activos pero en la economía colombiana. Pero más allá de una reducción en el pronóstico de PIB, no se ha visto un impacto porque la confianza se viene deteriorando de tiempo atrás”. Y aunque no es delito trabajar en el BID y no se duda del profesionalismo de quienes han pasado por esta entidad, el común denominador sí está en que son personas que han tenido una carrera política reconocida, con intereses políticos y que al ser parte del organismo y del Gobierno tienen una ventaja con otros en cómo se pueden hacer los negocios.

EL PAPEL DEL BID EN LA DESENTRALIZACIÓN

En los estudiosos de los procesos de modernización del Estado en América Latina, el investigador Egon Montecinos, muestra el papel de los organismos multilaterales en el diseño de las políticas públicas de desarrollo. Justamente en las cuentas que el BID tiene sobre Colombia se muestra un desembolso de apoyo a la reforma del Estado por un monto de US$639 millones. Vale señalar que el país, desde la década de los noventa, viene ejecutando el nuevo modelo de gestión pública.