"Gobernación que lideré no tiene responsabilidad de lo ocurrido en Hidroituango"

El candidato presidencial por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, se pronunció sobre lo que se viene presentando en Hidroituango luego de que desde varios sectores le adjudicaran una responsabilidad en el proyecto cuando ejerció como Gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015.

"En el marco de esta situación han puesto a circular afirmaciones irresponsables y falsas, y por eso debo aclarar que la Gobernación que lideré (2012-2015) no tiene responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. EPM, empresa orgullo de Medellín, Antioquia y Colombia, reconocida por su excelencia, y que pertenece a la ciudad de Medellín, tuvo desde el gobierno de Aníbal Gaviria y tiene hoy la dirección total de la construcción de la hidroeléctrica", indicó Fajardo a través de un comunicado.

De acuerdo con el candidato presidencial, en 2012 recibió un contrato suscrito y en ejecución entre la Sociedad Hidroituango y EPM, en el que la compañía antioqueña sería la contratista encargada de construir, operar, mantener y luego transferir de vuelta el proyecto a esta sociedad, una vez se recuperaran los costos de inversión.

"Debo reconocer que como socios de la Gobernación, a través de la sociedad promotora del proyecto, EPM siempre colaboró en buscar los mayores beneficios sociales para los 12 municipios del área de influencia directa, los que a través de una inversión extraordinaria para esa región (180.000 millones de pesos fueron utilizados en una intervención social integral", explicó.

En ese sentido, el exgobernador indicó que esos recursos fueron utilizados para beneficiar a la población con cerca de 1.200 km de vías secundarias, terciarias y caminos de herradura rehabilitados, dotación para las estaciones de policía, bomberos, ambulancias, construcción de casetas comunales y puestos de salud, mejoramiento y construcción de viviendas e instituciones educativas, rehabilitación y construcción de acueductos, y redes de gas domiciliario, entre otros.

El candidato también señaló que con los recursos del proyecto se invirtieron en labores de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos en asocio con Asfaddes y la Fiscalía, fortalecimiento de personerías y comisarías de familias y reparación a víctimas beneficiando a los 12 municipios que tienen incidencia en el proyecto y que todos estos actos están documentados.

Fajardo aseguró que estos señalamientos de los que esta siendo objeto luego de que se presentara esta emergencia se dan por parte de sus opositores para manipular la información en medio de la campaña presidencial.

"Entiendo que por ocurrir en medio de una campaña presidencial, la situación sea manipulada por los opositores para atacarme, pero eso no es lo sustancial. Siempre he respondido y responderé por mis actuaciones y las de mis gobiernos, de forma transparente, con la verdad. Por eso lidero una candidatura presidencial que tiene en la confianza su mayor riqueza, y eso me permite convocar a Colombia para cambiar la política y avanzar juntos", indicó.

Finalmente el aspirante presidencial envió un saludo a las personas afectadas con esta situación y aseguró que espera enfrentar la recta final de la campaña con una discusión seria, sin calumnias y difamaciones.

"Un abrazo solidario a las comunidades afectadas y estaremos atentos a las conclusiones de los directores del proyecto sobre los pasos que seguirán", manifestó.