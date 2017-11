Gobierno aún no haría uso de conmoción interior para aprobar agenda de paz

La posibilidad de acudir a la figura de la conmoción interior empezó a rondar en el Gobierno Nacional para lograr la puesta en vigencia de varias normas legislativas que hacen parte de los acuerdos de paz, ante la dificultad de que las mismas sean aprobadas en el Congreso.

El miércoles, cuando se pensaba que la controvertida reforma política podría quedar aprobada, nuevamente la falta de quorum y el malestar parlamentario llevó a que se postergara hasta la otra semana.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que aún no se ha pensado en la figura, pero no dio a conocer ninguna alternativa.

“La conmoción interior no se ha pensado en el Gobierno Nacional. Seguiremos insistiendo en el trámite del Congreso para terminar la implementación del proceso. Nuestro llamado es a los congresistas para que cumplan su deber constitucional de asistir a las sesiones, participar en las discusiones y votar, el ausentismo significa el desconocimiento del mandato que juraron cumplir”, dijo.

Y agregó que el Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron cuando vieron que la reforma estaba a punto de ser aprobada.

“Esas maniobras son las que hablan mal de algunas organizaciones políticas, la responsabilidad de un congresista, cuando jura cumplir la Constitución, es asistir a las sesiones, votar y participar hasta el final. Retirarse de las sesiones es una estrategia dilatoria, que es una pésima tradición parlamentaria y desafortunadamente dos organizaciones políticas optaron por retirarse para evitar que fuera aprobada la vigencia”.

A su turno, Germán Navas Talero, del Polo, aseguró que “hay un problema de vacío de poder que lo creó el presidente de la cámara para no someterse a una derrota política. Él no quería que se aprobara esto porque a Rodrigo Lara parece que no le gusta la paz”.

Sin embargo, el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, aseguró que su colectividad no viene a perder el tiempo. “Nosotros tampoco venimos a sabotear, venimos a proponer una Colombia distinta, que es lo que el país quiere, aquí no nos pueden endilgar culpas que no son nuestras”.

EL DEBATE

La reforma constitucional no fue aprobada y la cámara dejó para el próximo martes la aprobación de la vigencia y el título del proyecto que, según el ministro del Interior, son “una formalidad que se vota al final”.

Durante el debate de la reforma política se negó, lo que muchos calificaron como la columna vertebral del acuerdo, el artículo 3. Dicha normativa buscaba eliminar los Grupos Significativos de Ciudadanos y crear el modelo de partidos por afiliados.

Pese a que el ministro del Interior solicitó, en reiteradas ocasiones, la aprobación del artículo, la plenaria lo negó, por considerar que se creaban partidos de 'garaje'. De hecho, al artículo le fue sumada una proposición que buscaba que por diferencias ideológicas los miembros de los partidos pudieran escoger otra colectividad por una sola vez.

De hecho, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, aseguró el pasado martes que el artículo 3 creaba partidos por firmas que fácilmente podían ser cooptados por organizaciones criminales.

A su turno, el ministro sostuvo que el artículo no se cayó “simplemente no alcanzó los votos suficientes, no hay una negación del artículo, por lo que se puede incluir en el pliego de modificaciones que va para la Comisión Primera de Senado”.

Sin embargo, la preocupación de que se cayó el corazón de la reforma continúa existiendo. El representante Heriberto Zanabria, del Partido Conservador, sostuvo que el artículo negado está ligado al punto 2 del acuerdo, que existe la incertidumbre si se puede revivir en el Senado de la República y agregó que “la reforma no alcanzó a ser política, porque no trae grandes cambios a las costumbres políticas; ni tampoco es una reforma electoral, porque las reformas solo pueden ser aplicadas en el 2022”.

Por otro lado, Alirio Uribe, del Polo, aseguró que es lamentable que no se cumplan los acuerdos de paz y recordó que en el Congreso se “han votado de un día para otro reformas de 250 artículos, no es posible que una reforma que tenía a penas 20 artículos termine desvertebrando un acuerdo de paz. La reforma política tiene una estocada de muerte”.

A su turno, Francisco Tolosa, de Voces de Paz, aseguró que en el acuerdo se buscaba la apertura política y no se cumplió, por lo que “la clase política violentó el acuerdo de La Habana y cerró la posibilidad de apertura democrática”.

En otro artículo, la plenaria decidió crear nuevas curules en el Senado en los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Caquetá y Chocó.

El ministro Rivera explicó que este nuevo artículo “no implica un incremento en el número de congresistas, “la proposición consiste en que la primera votación a la Cámara en aquellos departamentos donde se elijen dos representantes se vaya al Senado y la segunda vaya a la Cámara, con lo que habría un incremento de nueve senadores y una disminución de nueve representantes, con lo que se garantiza que estos departamentos, con una población muy pequeña que no logran elegir senadores, tengan dos curules en el Congreso”.

Entre otras disposiciones la reforma aprobó el control al financiamiento de las campañas, un nuevo modelo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lista cerrada para el 2022 y listas en coalición de los partidos para coaliciones públicas.

CONTINÚA LA PROPUESTA DE REEMPLAZAR AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA

El representante Germán Navas Talero propuso que los parlamentarios que eligieron a Rodrigo Lara lo pueden derogar, como se hace cuando se elige un mandatario cualquiera. “Nosotros le pedimos que se retire y como no ha tomado esa decisión hay un memorial donde se convoca a una revocatoria del Presidente de la Cámara. La ley quinta se refiere por analogía a la revocatoria del mandato del elegido, nosotros lo elegimos y podemos revocarlo, porque nos incumplió la promesa de defender la paz”.