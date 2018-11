Gobierno discutirá documento conpes sobre Venezuela la próxima semana

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la próxima semana el Gobierno Nacional se reunirá para discutir el documento Conpes que establecerá los lineamientos de la política que tendrá Colombia para la atención de migrantes venezolanos.

El pronunciamiento lo dio durante la presentación del Informe del Banco Mundial sobre Venezuela, donde añadió que pese a los esfuerzos de Colombia para sobrellevar la crisis, se necesita la cooperación internacional y de un fondo multidonante que permita apalancar las necesidades que ha generado este fenómeno.

“Si hubieran tenido la fuerza de denunciar todos estos atropellos no se estaría viviendo esta situación. La crisis no va a parar hasta que no termine la dictadura de Venezuela y el mundo entero debe apelar a arrinconar política y diplomáticamente a maduro”, agregó Duque.

El jefe de Estado añadió que el mundo entero debe apelar a todas las herramientas multilaterales a disposición para “arrinconar” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que Colombia buscará recursos de emergencia para hacer intervenciones humanitarias, con urgencia, en las regiones que están más afectadas por la crisis migratoria proveniente de Venezuela.

“Hay que decir con claridad que Colombia va a continuar actuando, acudiendo a todos los mecanismos diplomáticos y políticos posibles; va a continuar actuando bilateralmente, multilateralmente y conjuntamente con otras naciones de la comunidad democrática internacional, a fin de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia y libertad”, sostuvo Trujillo.

Las prioridades, según el ministro de Relaciones Exteriores, es continuar avanzando en tres líneas de trabajo simultáneas desde lo nacional, regional y multilateral.

En cifras de Migración Colombia, con corte al 30 de septiembre de 2018, en Colombia hay cuatro tipos de migración procedente de Venezuela:

Retornados: 330.000.

Tránsito: 797.909.

Pendular: 1.624.915.

Destino: 1.032.016.