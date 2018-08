Gobierno espera que ONU ‘destrabe’ diálogos para un cese al fuego con ELN

El Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que el Gobierno espera que la ONU, representada por el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Jean Arnault, logre 'destrabar' los puntos en desacuerdo con el ELN para poder firmar un cese al fuego bilateral.

"Tenemos esperanza de que las reuniones del día de hoy con el señor Jean Arnault puedan dar claridad. De esa claridad puede salir o que nos pongamos de acuerdo en temas finales y tengamos un acuerdo del cese al fuego, o que no sea así y entonces le contaríamos al país que no hay luz verde, que no hay humo blanco", sostuvo Rivera.

De acuerdo con el comisionado, el pasado fin de semana hubieron grandes avances en los diálogos pero siguen habiendo temas sustanciales sobre los que no han llegado a puntos comunes, a un día de la finalización del sexto ciclo de negociaciones con esta guerrilla y en donde la firma del cese al fuego depende de que se logren sortear las diferencias.

"Lo que queremos es un cese al fuego bilateral, pero que sea verificable y que evite los ruidos del cese anterior que se dieron como consecuencia de que ambas partes teníamos entendimientos muy distintos sobre algunos temas sustanciales", añadió el comisionado.

Rivera señaló que el secuestro es uno de esos puntos esenciales, pero que han habido avances en esta materia y agregó que aún quedan otros por resolver. El otro punto sobre el que permanecería la discusión estaría relacionado con la limitación de las operaciones militares.

"Tenemos la tranquilidad de que si anunciamos el cese al fuego es porque pudimos llegar a un acuerdo en temas sustantivos que le dan tranquilidad al país, a la opinión pública, a las comunidades, y verificable para la ONU y la Iglesia. Si no lo alcanzamos, por lo menos sí habrá avances muy sustantivos que nos permitirá entregarle un legado responsable al próximo gobierno", señaló Rivera.

Ambas delegaciones anunciaron a través de sus redes sociales que este miércoles en la mañana harán un anuncio conjunto sobre la mesa de negociación y la finalización del sexto ciclo de conversaciones.