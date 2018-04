Gobierno estudia opciones para trasladar mesa de diálogos con el Eln

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, informó que el Gobierno está evaluando en qué país se continuarán las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN. Chile, Brasil, Noruega y Cuba se han ofrecido para ser sede de dichas conversaciones.

“Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y me dijo: Chile se ofrece, con entusiasmo, para ser sede de esas conversaciones con el ELN, ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar”, dijo Santos.

El mandatario añadió que lo mismo hizo Brasil, Cuba y Noruega. “Estamos en este momento decidiendo cuál es el próximo paso a seguir, si efectivamente Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine esta fase, este ciclo, y que la próxima fase, el próximo ciclo, lo hagamos en otro país”.

Santos ratificó que las negociaciones con el ELN avanzan por buen camino pese al anuncio de Ecuador, y añadió que espera dejarle al próximo Gobierno un proceso que “vaya en la dirección correcta y con acuerdos básicos, como el del cese al fuego, que ha salvado muchas vidas, entre ellas las de miembros de la Fuerza Pública”.

“Las negociaciones continúan y vamos avanzando bien. Yo espero dejarle al próximo presidente un proceso que vaya en la dirección correcta, ojalá con unos acuerdos básicos, por ejemplo, el del cese al fuego. La cantidad de vidas que logramos salvar durante esos meses fue un número extraordinario”, señaló el presidente.

El anuncio lo hizo Santos desde el municipio Caldense de Supía donde lideró la entrega de proyectos de desarrollo agropecuario y rural.

Por su parte, las delegaciones de paz del ELN y el Gobierno emitieron un comunicado conjunto en el que agradecen a Ecuador haberlos acogido durante este tiempo. "Agradecemos al Gobierno y al pueblo de Ecuador su contribución como garante y anfitrión del proceso de paz y la generosidad con la que acogieron la mesa de diálogos".

En el comunicado agregaron que ambas partes están examinando las opciones de la nueva sede para continuar con las negociaciones y afirmaron que la mesa continúa avanzando en los diálogos para pactar un nuevo cese bilateral y la agenda de participación de la sociedad civil.