Gobierno logró formar coalición, pese a no repartir los ministerios

Los nombramientos técnicos en el gabinete y demás cargos de primer y segundo nivel en el Gobierno, más las controvertidas ideas sobre impuestos esbozadas, a motu propio, por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pusieron a tambalear la coalición de Gobierno en el Congreso de la República.

El excandidato Germán Vargas aprovechó para armar un bloque mayoritario independiente, liderado por su partido, Cambio Radical, con apoyo de La U y el Partido Liberal, lo que hubiera puesto en apuros la gobernabilidad del presidente Iván Duque. No obstante, solo los liberales siguieron ese camino.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no logró persuadir a los liberales, que respaldaron a Duque en segunda vuelta. Fuera de grabación dos congresistas de ese partido le dijeron a EL COLOMBIANO que “no se iban a regalar” y, al no tener representación en el gabinete, no tenían por qué declararse de Gobierno.

Por su parte el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, afirmó que le apoyarán a Duque los proyectos que beneficien a los colombianos y cuestionarán los aspectos frente a los cuales tengan discrepancias.

Agregó que no están arrepentidos de haber votado por Duque, pero desconocen cuál será la agenda del Gobierno, además, que no los invitaron a ser parte de la coalición. “Muy seguramente lo vamos a acompañar en muchas cosas y estamos interesados en el éxito del gobierno de Duque”.

La U, la sorpresa

Aunque la mayoría de congresistas de esta colectividad apoyaron a Duque en segunda vuelta, su respaldo en la coalición solo se confirmó ayer, a pesar de la carta enviada por ocho congresistas al director de la colectividad, Aurelio Iragorri, pidiéndole que se declaran independientes, para permanecer como institución y conservar el legado de la paz.

La votación de la bancada fue de 16 por la independencia y 25 a favor de convertirse en partido de Gobierno. Según un senador de ese partido, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, que lideran el bloque radical o rebelde, proponían la independencia para presionar el Gobierno.

Ante esta decisión el senador Barreras propuso las “escisión” del partido y responsabilizó al Gobierno de la fractura interna. “Tras ocho años de defender la paz (...) no se podían tirar esas banderas (...) sin un mínimo acuerdo sobre esos temas de fondo”.

Benedetti rechazó la decisión del partido, propuso la reunificación liberal con Cambio Radical y una facción de La U y afirmó que se trató de un apoyo a base de “mermelada”.

En contraposición el senador David Name le dijo a este diario que el apoyo no fue a cambio de puestos, sino que no era coherente votar por Duque en segunda y ahora no apoyar su Gobierno. “Al presidente le debe ir bien, para que Petro no sea presidente”.

Los otros partidos que se alinearon al Gobierno, diferentes al Centro Democrático, fueron el Partido Conservador, el Mira y Colombia Justa y Libre. La oposición ya estaba definida hace varios días.

Si bien las mayorías oficialistas no son contundentes, cuentan con aliado dentro del liberalismo y de Cambio Radical para sacar adelante la mayoría de iniciativas que propondrá el gobierno Duque.