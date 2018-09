Gobierno retira de sus funciones al equipo negociador con el ELN

El presidente de la República, Iván Duque, a través de la Resolución 237 del 18 de septiembre, retiró formalmente las designaciones de todos los miembros del equipo negociador de paz del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), nombrados por la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

De esta manera, el Gobierno retiró el nombramiento de Gustavo Bell como jefe del equipo negociador y a Beatriz Angélika Rettberg Beil, Luz del Socorro Ramírez Vargas, Freddy José Padilla de León, Carlos Alfonso Rojas, Alberto Fergusson Bermúdez, José Noé Ríos Muñoz y Édgar Alejandro Reyes Lozano, como miembros de dicha comitiva.

La resolución también retira al senador Roy Barreras como delegado del Gobierno Nacional para mediar con este grupo armado. Así mismo, esta medida también aplica para los integrantes de la mesa técnica del diseño del cese al fuego: los generales Álvaro Pico y Édgar Rodríguez; lo coroneles Jhon Quintero y Vicente Sarmiento; el mayor Ómar Cruz; y la capitán Isabel Ozuna.

De acuerdo con el documento, esta decisión se tomó porque hasta a la fecha no está activa la mesa de diálogos con el ELN y se debía cumplir con este trámite administrativo. De hecho, los negociadores del Gobierno estuvieron contratados hasta el pasado 3 de agosto.

El presidente Duque ya había anunciado que no nombraría un nuevo equipo negociador de paz con este grupo armado, hasta que liberara a todos los secuestrados y se comprometiera a cesar las acciones criminales. (Lea aquí: Duque: No vamos a designar a nadie en la mesa de diálogos con el ELN)

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que esta resolución es “un trámite meramente administrativo”, porque los negociadores ya habían terminado su contratación, pero que dicha decisión no significa que el Gobierno cierra las puertas de una eventual negociación con el ELN.

Ceballos agregó que, tal y como lo dijo en su momento el presidente, el Gobierno solo optará por nombrar equipo negociador si esta guerrilla cumple con las condiciones de cesar todas las actividades criminales y con la entrega de todos los secuestrados. “Si se dan esas condiciones, el presidente, a través de otra resolución, nombrará a los voceros oficiales en una eventual mesa de negociación”, dijo.

El alto comisionado aseguró que esta resolución no implica la expedición de las órdenes de captura contra los miembros negociadores del ELN, que hasta el momento se mantienen suspendidas. “La suspensión de las órdenes de capturas siguen así. No cambian para nada sus beneficios”.

¿MENSAJE DE DUQUE AL ELN?

Tras la decisión que tomó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, analistas consultados por COLPRENSA consideran que se trata de una medida que se puede mover en dos direcciones: por una lado, enviar un mensaje de presión al ELN, y, por otro, conformar un grupo de negociadores cercanos al actual Gobierno.

El analista Carlos Velandia consideró que a esta decisión no se le debe dar mucha trascendencia, ya que es un tema absolutamente normal, teniendo en cuenta que la mesa de conversaciones no estaba instalada y que Duque pudo haberla tomado para conformar, en la medida de lo posible, un nuevo equipo negociador.

“Esta decisión hay que mirarla con mucha serenidad. Al no existir una mesa instalada es normal que el presidente retire las facultades que el gobierno anterior dio para que un equipo actuara en representación del Gobierno en la mesa de diálogos. Por eso creo que Duque consideró que no es necesario mantener esa figura y quizás se resuelve para conformar un nuevo equipo en el momento en el que se necesite”, explicó Velandia.

Con esta postura coincidió Jorge Iván Cuervo, analista y docente de la Universidad Externado, quien explicó que con esta decisión se buscaría enviar un mensaje de presión al ELN sin levantar la mesa de conversaciones.

“Duque siempre ha dicho que hasta que no cesen todas las actividades criminales no se van a abrir las negociaciones y esto implicaba liberar todos los secuestrados. El ELN ha venido haciendo varias cosas como liberar a los soldados y a la menor, pero todo indica que para el gobierno estos gestos no son suficientes y creo que tienen como muy buen antecedente lo que pasó con las Farc cuando unilateralmente suspendieron todas sus acciones y esto abrió el camino para los diálogos y generó una mayor confianza”, explicó Cuervo.

Los analistas consideraron que otra de las acciones que se podrían concluir con esta decisión es la de conformar un nuevo equipo, teniendo en cuenta que los negociadores fueron designados por el expresidente Juan Manuel Santos y quizás existen diferencias con el gobierno de Duque.

“Existe la posibilidad de que el presidente Duque haya tomado esa determinación para conformar un nuevo equipo de negociadores, pero tenemos que entender que hasta el momento no está instalada la mesa y por eso tampoco se necesita una delegación. Además, los miembros que existían fueron nombrados por el expresidente Santos y creo que Duque está en todo su derecho de conformar sus negociadores que le generen más confianza”, explicó Velandia.

Para Cuervo, el gobierno no ha levantado la mesa y simplemente le retiró el aval a Gustavo Bell y a las mesas técnicas, pero sigue dejando la puerta abierta, “como lo ha señalado el Comisionado de Paz, a la espera de que ELN cese todas las acciones ilegales y creo que el estándar que el gobierno quiere imponer es bien exigente para iniciar los diálogos y por eso tenemos que ver si este grupo lo acepta o no”.

El docente del Externado también consideró que lo que está pasando sería una oportunidad para ponerle una mayor exigencia al ELN para iniciar los diálogos de manera formal y quizás generar un margen de maniobra para reformular el equipo negociador, la estrategia y si estas conversaciones se van a hacer en el país o no.

Finalmente, Velandia reconoció que el ELN tiene que enviar un mensaje distinto al que venía enviando con los secuestros y las acciones delictivas en varias regiones del país, ya que “en momentos en donde se está definiendo el futuro de los diálogos hay que crear puentes para hacer posible que exista una mesa y unas conversaciones serias, sostenidas y evitar incurrir en hechos que generan mucha preocupación para la sociedad y unos obstáculos para que el gobierno pueda actuar con más libertad”.