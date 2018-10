Gobierno y promotores de Consulta Anticorrupción se enfrentan por proyectos

En las últimas horas ha habido ‘choque’ entre los promotores de la Consulta Anticorrupción, que se realizó el pasado 26 de agosto, y el Gobierno debido a que la mayoría de los 11 proyectos que se presentaron en el Congreso, luego de haber realizado una mesa técnica de concertación con todos los partidos, no avanzan al interior del legislativo.

De acuerdo a la exsenadora de la Alianza Verde y promotora de la consulta, Claudia López, el presidente de la República, Iván Duque, incumplió su compromiso de radicar con mensaje de urgencia los 11 proyectos normativos que dan cumplimiento a los mandatos de la Consulta Anticorrupción.

De acuerdo a la exsenadora al estos proyectos no tener mensaje de urgencia, 8 de ellos no han tenido primer debate en el Congreso y podrían hundirse por falta de trámite. Sin embargo, de acuerdo a la ministra del Interior, Nancy Patrica Gutiérrez, el Gobierno Nacional sí le ha dado importancia a los proyectos de la consulta.

“Eso no es cierto. Es un lenguaje que no corresponde a la realidad. El paquete de proyectos va caminando. El tema de los salarios, que es una reforma constitucional no puede llevar mensaje de urgencia y las demás iniciativas van caminando con el ritmo del Congreso porque definitivamente la Comisión Primera ha tomado bastante tiempo el trámite de la reforma política y de la Justicia”, dijo la ministra.

López, no obstante, sostiene que el con el apoyo del Gobierno, el Congreso le ha dado más prioridad a iniciativas como la de suspender las elecciones locales del 2019, alargar por dos años el período de los actuales alcaldes y gobernadores, unificar las elecciones y períodos locales y nacionales, y hacer segunda vuelta exclusivamente en las elecciones de Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, la ministra ratificó que el presidente sigue comprometido con la lucha anticorrupción y agregó que, una vez se tramiten algunos proyectos que están pendientes, el Gobierno le dará mensaje de urgencia a la iniciativa de la consulta que propone ampliar la declaración de renta de los congresistas.

“Nueve de las once normas para dar cumplimiento a los mandatos de la Consulta Anticorrupción son proyectos de Ley que pueden tener mensaje de urgencia, pero el Gobierno incumplió y los radicó sin dicho mensaje. Ante el incumplimiento del Gobierno de esos nueve proyectos sólo ha avanzado uno en su trámite, gracias a que la Fiscalía General de la Nación incorporó las normas para eliminar los beneficios penales y carcelarios que tienen los corruptos en un proyecto de Ley de la Fiscalía que ya va para cuarto y último debate. Lo otros 8 proyectos de Ley para cumplir los puntos 2, 3, 4, 5, y 6 de la Consulta ni siquiera han tenido primer debate”, respondió la exsenadora ante este planteamiento de la ministra.