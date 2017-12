Gustavo Bell será el nuevo jefe negociador en la mesa con el ELN

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó este martes al exvicepresidente de la República y exembajador de Colombia ante el gobierno de Cuba, Gustavo Bell Lemus, como el nuevo jefe negociador del gobierno en la mesa con el ELN, la cual se desarrolla en Quito (Ecuador). Así las cosas, Bell reemplaza a Juan Camilo Restrepo que renunció a ese encargo.

El mandatario nacional aseguró que ayer se volvió a reunir con el saliente jefe negociador, para leer la carta que envió a la ONU Nicolás Rodríguez, alias Gabino, jefe del ELN y en donde expresan su intención de seguir con el cese al fuego bilateral, pero también advierte algunas críticas.

“Desde el 9 de enero esperamos prolongar el cese al fuego. He decidido nombrar como nuevo jefe al exvicepresidente Gustavo Bell, él será el nuevo jefe y con él conformaremos el equipo”, manifestó el mandatario desde la Casa de Nariño.

Bell fue el exvicepresidente durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en donde además ocupó el cargo de ministro de la Defensa, pero además fue el embajador de Colombia ante el gobierno de Cuba durante los cinco años que se demoró el proceso de negociación con las Farc en ese país.

Frente a la carta del ELN, el presidente expresó que tiene unos elementos en que no está de acuerdo, como responsabilizar a la comisión de verificación de no pronunciarse sobre los muertes de dos dirigentes sociales en diferentes partes del país. Para el mandatario si los fallecimientos no tuvieron nada que ver con el incumplimiento al cese al fuego, no se pronunciará la comisión.

Finalmente, señaló: “esperamos que el 9 de enero no se rompa el cese al fuego. Iniciaremos una nueva fase que espero sea más solida que la anterior que ha dejado temas positivos”.