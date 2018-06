Gustavo Petro en el camino a la oposición al gobierno de Iván Duque

Tal y como lo dijo el mismo Gustavo Petro, luego de que el país conociera que el nuevo presidente de la República es Iván Duque, su tarea de ahora en adelante liderar la oposición en representación de los más de 8 millones de colombianos que este domingo le dieron sus voto en las urnas.

En su discurso, Petro destacó que no se siente derrotado y que los ocho millones de votantes se convertirán en una razón más para seguir su camino político, durante este Gobierno. Agregó que los hará desde la curul que le corresponde en el Senado por cuenta del nuevo estatuto de oposición, que le da un espacio en este organismo legislativo.

“Al Senado de la República vamos a volver para dirigirnos desde allí al país y para recorrer todas las plazas públicas para fortalecer este proyecto de millones de ciudadanos que anhelan un cambio. Vivimos un momento intensamente hermoso y mágico y por eso no podemos estar tristes porque comienza una fuerza ciudadana que va por el cambio en el país", dijo Petro en su discurso.

El excandidatos de la Colombia Humana fue muy enfático en decir que acepta el triunfo de Duque , pero al ser una oposición férrea, no aceptará ministerios, ni embajadas, simplemente porque no coincide con su visión de país. “Nos ganaron diciendo que éramos ateos, que habíamos matado gente, que nos íbamos a volver Venezuela, que íbamos a cerrar iglesias, pero eso es mentira, tenemos las manos limpias, no nos hemos robado un peso en Colombia”, agregó.

“Yo no me siento derrotado, tan acostumbrados estamos a no estar en el poder que no nos morimos porque esta vez no fue. Casi nos duplicamos en dos semanas, pensé que iban a ser más fuertes mis ideas para lograr ser el primer presidente costeño del siglo. Faltó un poco”, afirmó Petro y con esto se perfila como posible fuerza electoral para las elecciones de los próximos cuatro años y añadió que su movimiento político espera lograr varias alcaldías para el 2019.

“Le tengo que pedir disculpas a Bogotá. No podría volver a la Alcaldía, las tareas que nos demandan los ocho millones de electores no nos permiten un regreso a la Alcaldía, habrá una selección común, invitaré a todas las fuerzas políticas y sociales a seleccionar únicos candidatos y candidatas”, añadió.

La electa representante a la Cámara pro la ‘Lista de la decencia’, María José Pizarro, dijo que a partir de la fecha iniciaría un nuevo movimiento que representa a la ciudadanía.

“Hoy comienza la construcción de un nuevo movimiento nacional Somos la ciudadanía movilizada y empoderada, somos el surgir de una nueva conciencia nacional Convocamos a la construcción de la Colombia del mañana, la nueva, la de todos y todas”, sostuvo.

El senador electo Gustavo Bolívar, ratificó este propósito: “Me preguntan qué sigue. Ya Gustavo Petro trazó el camino: 1.Consulta Anticorrupción 2.Alcaldias, concejos, asambleas y gobernación en 2019 3. Lucha por la paz y el estado de derecho en el Congreso con bancadas progresistas”.