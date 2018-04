"Ha pasado más cocaína por la nariz del fiscal que por mis manos": Santrich

El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (FARC) y actual congresista electo, Zeuxis Hernández conocido como Jesús Santrich, dijo que las pruebas que las autoridades tienen en su contra no son constancia de los señalamientos que se hacen en su contra.

“En esos videos yo aparezco mirando un billete que es el que se utiliza para el pago del cargamento supuestamente, eso no es tan probable. Puede que yo haya observado un billete o pudo haber sido cualquier otra cosa, alguna tarjeta, la imagen no se observa bien y es más probable que haya pasado cocaína por la nariz del Fiscal General que por mis manos”, afirmó Santrich.

El excomandante de las FARC se defendió de las acusaciones de narcotráfico, que hoy lo tienen detenido en el búnker de la Fiscalía y a puertas de su extradición, manifestando que “siempre he hablado de negocios productivos para impulsar la reforma rural y la ley de víctimas. Yo respeto los acuerdos, no los he pasado por alto”.

En diálogo con la W, el actual congresista indicó que sus conversaciones con Marlón Marín y Rafael Caro eran para desarrollar planes productivos en el posconflicto.

"Marlón Marín era un compañero de trabajo, a mi casa llegó mucha gente interesada en trabajar por la paz, no sabía quién tenía problemas o relaciones con el narcotráfico", añadió Santrich y sostuvo que el proceso de investigación que se le adelanta ha sido “como una película de Indiana Jones, cada personaje le va añadiendo un efecto especial”.

Finalmente, Santrich fue enfático en decir que "en este país sé prejuzga, se juzga y se condena. No se respeta la presunción de inocencia".

Entre tanto, Caracol Radio informó que precisamente Marlón Marín, con quien se reunió Santrich, se convertirá en testigo clave en la investigación que se sigue por narcotráfico contra Jesús Santrich. De la misma manera, señaló que Marín, familiar de Iván Márquez, salió del país hacia los Estados Unidos, donde se afirma, realizó un trato de protección con la justicia de los Estados Unidos quedando en libertad.

Según informó el medio radial, “en la noche del lunes Marlón Marín tomó un avión hacia los Estados Unidos” y habría afirmado que Santrich dirige una organización de narcotráfico en Colombia.