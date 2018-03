"Haremos las modificaciones necesarias a los acuerdos con las Farc": Iván Duque

En medio de su inscripción formal ante la Registraduría como candidato presidencial, Iván Duque afirmó que de llegar a la Casa de Nariño hará todas las modificaciones necesarias a los acuerdos de paz de La Habana para garantizar el honor del pueblo colombiano.

"Vamos a hacer todas las modificaciones necesarias a los acuerdos de paz con las FARC, para defender el honor del pueblo colombiano. También le vamos a devolver el honor a las Fuerzas Militares, porque no pueden seguir siendo tratadas como delincuentes", señaló.

En cuanto a la reanudación de los diálogos con el ELN, Duque dijo que el país no "puede seguir alcahueteando una mesa de negociación cuando ese grupo sigue cometiendo actos de terror. Mi propuesta es clara: si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, que se concentre con supervisión internacional, que suspensa los actos criminales y puede haber reducción de penas, pero no ausencia de ella y si no lo acepta, los perseguiremos con toda la fuerza del Estado".

El candidato del Centro Democrático afirmó que va a devolverle la fe a Colombia en las instituciones a partir de la legalidad y luchando contra la corrupción. "Les vamos a quitar a los corruptos hasta el último peso que se han robado con la extensión de dominio exprés, quitaremos la casa por cárcel y aumentaremos las penas carcelarias. No va a reinar mas la impunidad", añadió.

El aspirante a la Casa de Nariño agregó que con los resultados de las elecciones del pasado domingo quedó claro que el país no quiere una política del odio de clases, sino un trabajo armónico para jalonar a Colombia hacia adelante.

También hizo una invitación para que los seis millones de colombianos que apoyaron la consulta interpartidista en la que participó Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, inviten a su círculo cercano a votar por él. "Que esos seis millones de colombianos nos consigan un amigo mas, un familiar más para ganar el 27 de mayo.

Superemos estos debates de izquierda y derecha y avancemos. Esta coalición invoca a las bases conservadoras, a los jóvenes, a los cristianos, a todo el pueblo colombiano”, añadió.

Por su parte, la candidata vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, dijo que con esta coalición de derecha se busca "acabar con el populismo, el continuismo político, la política mal hecha y el clientelismo". Me siento orgulloso de estar en esta coalición, porque vamos a entregar un país con una economía fuerte, una familia fuerte y donde los colombianos puedan cumplir sus sueños".

Duque y Ramírez se comprometieron a enfrentar la crisis de la drogadicción, a bajar los impuestos, mejorar los salarios, reactivar el campo, reducir el déficit de vivienda y acabar con la corrupción del sistema de la salud.

En la inscripción estuvieron presentes el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez; el expresidente Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, los senadores Paloma Valencia y Carlos Holmes Trujillo, entre otros.