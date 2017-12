Hay 12 productores que se pelean el negocio del cannabis en Colombia

Hay 12 empresas que participan en la carrera por el negocio del cannabis medicinal, y entre ellas, las más avanzadas son PharmaCielo, Medcann y Cannavida. Las empresas han logrado todos las licencias posibles: procesamiento, cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Sin embargo, les falta un último paso para empezar a producir y es definir el tema de los cupos, es decir, las cantidades de plantas o hectáreas que pueden tener.

La reglamentación del cannabis medicinal comenzó en 2015, cuando el Gobierno expidió el Decreto 2467 con el fin de otorgar las primeras seis licencias de transformación de cannabis a las firmas colombianas Cannalivio, Pideka, Ecomedics, Econnabis, Cannavida y Pharmacielo.

Luego de que se aprobara la Ley 1787 de 2016, más conocida como Ley Galán, la cual creó el marco legal para el uso médico y científico de la planta, otras seis empresas se sumaron a la carrera: Med Colombia, Cannabis Medical Group, Medcann Colombia, Colombian Organics, Canmecol y Khiron Colombia, las cuales recibieron el aval del Ministerio de Salud para transformar el cannabis.

Las compañías que buscan ingresar al negocio medicinal tienen que tener la licencia de cultivo para cannabis psicoactivo, lo cual permite crear productos con niveles de THC superiores a 1%, es decir, que producen el efecto de la marihuana.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia dio aval a cinco compañías para entrar a este mercado, entre ellas PharmaCielo, Medcann y Cannavida. Recientemente se sumó Caucannabis, una cooperativa de pequeños agricultores que tiene un contrato de exclusividad para producir en el departamento del Cauca a PharmaCielo.

De acuerdo con Federico Cock-Correa, CEO de PharmaCielo, el tema de cupos debe definirse entre esta y la próxima semana, aunque no se han mostrado avances. A cargo de este proceso, debe haber un comité conformado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

“Hay lentitud desde el Ministerio de Justicia para definir el tema de los cupos (…) estamos perdiendo la posibilidad de que Colombia llegue bien posicionado al mercado del cannabis”, aseguró el directivo.

El proceso de aprobación de licencias ha evolucionado lentamente, lo cual preocupa a los inversionistas que han destinado grandes sumas. Por ejemplo, en el caso de Khiron, se han invertido US$18 millones para cumplir con temas como seguridad, adecuación de los cultivos y protocolo, según Sydney Himmel, presidente de la junta directiva de la empresa.

El principal interés de las empresas es crear productos como aceites o pastillas para pacientes de epilepsia, dolores crónicos, insomnio o cáncer.

Jugadores con licencias no psicoactivas

A parte de los usos medicinales del cannabis, hay propiedades de la planta que pueden funcionar en procesos industriales. Por ejemplo, se puede usar en la producción de fibras, pitas, hojas, madera, alimentos, aceites, etanol y biodiésel. Algunas de las empresas que tienen licencias para generar cannabis no psicoactivo son Khiron, FCM Global S.A.S., Canmecol S.A.S. y Medcann S.A.S. Para obtener este permiso, las plantas de cannabis deben tener un porcentaje de THC inferior a 1% en peso seco. Al ser un producto terminado no psicoactivo, no tiene restricciones en su uso.