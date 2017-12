Hay más de 100 personeros amenazados: Fenalper

La Federación Nacional de Personerías, Fenalper, aseguró que más de 100 personeros en el país han sido amenazados y llamó la atención por la forma como la Unidad Nacional de Protección hace la evaluación de riesgos.

De acuerdo con la presidenta de Fenalper, Sandra Lorena Cárdenas, muchos de ellos no denuncian por temor o porque los procedimientos ante la UNP no solo son desgastantes, sino que no reciben las respuestas adecuadas.

Según Cárdenas, este es el caso del personero de Puerto Rico, Caquetá, Freddy Chavarro, asesinado el pasado 24 de diciembre y quien fue calificado con riesgo ordinario y no se le asignó ningún tipo de medida para protegerle y garantizarle su vida.

Fenalper dijo que Freddy Chavarro había elevado la solicitud por amenazas durante el segundo trimestre del 2017, la cual fue analizada por la UNP y luego el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas calificó el pasado 21 de junio como riesgo ordinario.

“Su asesinato evidencia fallas en los mecanismos y la metodología para evaluar el nivel de riesgo”, señaló la entidad, quien hizo énfasis también en que en el 2017, el personero de Hacarí y el de Florencia sufrieron amenazas.

Se explicó que la UNP ha recibido 400 solicitudes por parte de los Personeros, manifestando algún tipo de amenaza o riesgo y solo se han asignado: 10 vehículos blindados, 3 vehículos convencionales, 18 hombres de protección, 50 chalecos blindados, 36 medios de comunicación (teléfonos celulares) y 16 botones de apoyo.

Igualmente, la UNP ha realizado 81 estudios de seguridad para evaluar los riesgos de los personeros que han denunciado amenazas o riesgos, de los cuales 50 han sido calificados como ordinarios, entre ellos el caso del personero asesinado y 31 como extraordinarios.

“Las medidas de protección asignadas a los personeros que se encuentran amenazados son precarias e insuficientes para garantizarles su vida, es necesario que exista medidas diferenciales, acordes a las realidades territoriales para asignar protección a quienes manifiestan estar amenazados”, declaró Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper.

La entidad consideró necesario hacer una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y UNP, para que “se trabaje en la construcción de soluciones tendientes a garantizar la integridad de los personeros municipales, permitiendo que estos ejerzan su funciones con las suficientes garantías de seguridad, y de esta manera puedan contribuir a la implementación y construcción de la paz en los territorios, la defensa de los derechos humanos y ejercer control disciplinario”.