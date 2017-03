"He esperado nueve años para decir que soy inocente": Zulema Jattin

La exsenadora del partido de la U, Zulema Jattin, se declaró inocente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que se le adelanta por presuntas irregularidades en contratación.

Jattin aseguró ser inocente de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos por los que fue acusada, por presuntas irregularidades que se habrían cometido a la hora de firmar los convenios interadministrativos 01 de 2004, 001 y 003 de 2005 con la Universidad de Cartagena cuando se desempeñaba como presidenta de la Cámara de Representantes en 2005.

El convenio 01 de diciembre de 2004 tenía como objeto la realización del diseño arquitectónico de las Comisiones Permanentes de la Cámara. El 001 de abril de 2005 buscaba la implementación de los sistemas de sonido y la iluminación del Salón Elíptico del Capitolio Nacional y el 003, de julio de 2005, tenía como objeto hacer la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de los contratos 145, 147, 161 y 165 de 2005.

"He esperado nueve años esta oportunidad para decirles que soy inocente de los cargos que se me acusan (...) Yo lamento de verdad no ser abogada para poder defenderme de estas acusaciones", señaló Jattin quien insistió en que se asesoró con las personas idóneas para hacer la contratación.

"Tengo la plena convicción de que la honorable Corte Suprema harán justicia en este proceso, confió en cada uno de ustedes, estoy aquí, nueve años después, al frente de mi defensa, de mi honra", agregó.

La mujer explicó que se le acusa de un peculado de ocho millones, según ella, suma que resulta de comparar la cotización de una empresa con el convenio suscrito posteriormente.

"Nunca tuve interés en favorecer a un tercero, que jamás conocí al rector de la Universidad o al gerente de cualquier otra empresa que esté en este proceso, que mi interés fue defender lo público y que nunca, nunca, fue mi interés incurrir en un delito de esta magnitud ni mucho menos favorecer a un tercero", dijo Jattin ante la Sala Penal.

EL ROL DE ALBERTO ROJAS RÍOS

Jattin se defendió asegurando que cómo la presidencia de la Cámara se centraba en los debates, se buscaron acompañamientos con diversas entidades como la Procuraduría y asesorías de expertos en contratación como de los abogados Alberto Rojas Ríos y Mery Janeth Gutiérrez.

De acuerdo con Jattin, Rojas Ríos elaboró un informe denominado “Análisis sobre la viabilidad de suscribir convenios interadministrativos con universidades públicas” que fue el soporte jurídico para realizar los tres convenios.

“El doctor Alberto Rojas empezó a trabajar como asesor de la Presidencia de la Cámara, de la Mesa Directiva desde que yo llegué a presidir la Corporación, desde los últimos días de junio de 2004 y siempre estuvo atento a todos los procesos contractuales que adelantaba la Cámara. Para finales de 2004 suscribió el documento, propuso la celebración de convenios interadministrativos para explicarnos la viabilidad”, dijo al insistir que ella no era abogada y por eso pedía el apoyo.

La acusación en contra de Jattin señala que el primer convenio se habría suscrito antes de la propuesta que hiciera la empresa Legend Abogados Consultores Ltda de Alberto Rojas, ante lo cual la dirigente política aseguró que este empezó a trabajar al mismo tiempo que su llegada a la Presidencia. “Tan es así que el estudio de seguridad y conveniencia que soporta el convenio 01 de 2004 está firmado por el doctor Alberto Rojas”, señaló.

”NO SUPE DE SUBCONTRATACIÓN”

La mujer aseguró que la Universidad era una buena posibilidad por el portafolio de servicios que presentó, así como su experiencia, para los objetos de los convenios, pero que nunca se reunió con el rector de la Universidad para este fin ni le ofreció la contratación.

“Creo que actuamos salvaguardando la ley, que era legal, idóneo para la Cámara de Representantes", aseguró.

Además, indicó que este fue la única propuesta que llegó a la Dirección Administrativa de la Cámara pero que otras bien pudieron haberlo hecho.

"Yo nunca tuve conocimiento de que hubiese una subcontratación de parte de la Universidad de Cartagena. Para todos los congresistas era la Universidad la que estaba al frente de los convenios", señaló Jattin al insistir en que la vigilancia y desarrollo como tal de la ejecución del contrato no le correspondía a ella sino a otros funcionarios de la Cámara de Representantes.

"Para mí se estaba desarrollando sin ningún inconveniente. Los objetos cumplieron a cabalidad señor magistrado. Me atrevería a decir, aunque no he vuelto al Congreso desde 2009, que están funcionando los mismos equipos que dejamos en el 2005", dijo Jattin.