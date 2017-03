Hoy empieza el juicio contra los violadores de Jineth Bedoya

Hoy empieza el juicio a los exparamilitares Alejandro Cárdenas, alias "J.J" y Jesús Emiro Pereira, alias "Huevo de Pisca", señalados por la Fiscalía de los delitos de secuestro, abuso sexual y psicológico por el caso de la periodista Jineth Bedoya.

El 25 de mayo del 2000, Bedoya, quien contaba con 26 años, trabajaba para el periódico El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares de quienes realizaba una investigación.

Durante 16 horas, la periodista fue torturada y violada y minutos después abandonada completamente desnuda en la vía que lleva a Villavicencio.

Por dicho suceso, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió narrar nuevamente los hechos, algo con lo que la víctima no está de acuerdo pues afirma sentirse revictimizada “La justicia de este país me está obligando a revictimizarme, y el Tribunal Superior de Bogotá me ha obligado a que vuelva a contar mi violación. Esto no solo me pasa a mí, les pasa a muchas mujeres que, como yo, han sido víctimas”, expresó.

Así mismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la red mundial de defensa y promoción de la libertad de expresión (IFEX), han manifestado su apoyo a Jineth y condenan la forma en que el Estado ha manejado el caso “A pesar de esto y además del sufrimiento físico y emocional que esta situación le ha causado, Bedoya ha decidido testificar una vez más para sentar un precedente sobre los errores que el Estado colombiano ha cometido en su caso, así como en muchos otros juicios relacionados con la violencia sexual”.

Las diligencias están programadas para que se lleven a cabo desde hoy hasta el próximo viernes.