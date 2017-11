Humberto de la Calle hizo pública su declaración de renta

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el candidato a la presidencia del partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, publicó su declaración de renta como prueba de unas supuestas denuncias que se hicieron en su contra.

Esto también hace parte de su estrategia para la campaña presidencial del 2018. En su cuenta oficial de twitter escribió: "“Hago pública mi declaración de renta, en este compromiso que adquirí por la Transparencia, la Integridad y la Honestidad en la campaña de 2018”.

En la declaración figura un patrimonio total líquido equivalente a 1755 millones 269 mil pesos y posee deudas por 20 millones de pesos, por concepto de actividades económicas relacionadas con asuntos jurídicos, salarios, jubilación, entre otros.

Hago pública mi declaración de renta, en este compromiso que adquirí por la Transparencia, la Integridad y la Honestidad en la campaña de 2018. pic.twitter.com/hLWCSqWnJw — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 28 de noviembre de 2017

Hasta el momento el candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras y el congresista caldense Jorge Enrique Robledo hicieron lo mismo en sus respectivas cuentas de twitter.

CRISTO REITERA APOYO A DE LA CALLE

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, anunció que este miércoles le reiterará su apoyo a Humberto de la Calle Lombana, con quien compitió en la consulta interna de hace una semana.

“Mañana nos reunimos con el doctor Humberto de la Calle para renovarle y hacerle público el compromiso de la consulta y de la unidad del partido, además para que lidere las coaliciones que considere necesarias para consolidar la paz”, señaló Cristo.

Sin embargo, precisó que su acompañamiento estará condicionado a no reconocer la actual jefatura del partido del expresidente César Gaviria Trujillo. “Desconozco la jefatura de César Gaviria, no es el director para mi y no tendré nada que ver con las actividades de la dirección”, declaró.

Cristo además en conjunto con un grupo de nueve senadores, en cabeza de Horacio Serpa y Luis Fernando Velasco, 20 representantes a la Cámara y algunos líderes regionales, liderarán una tendencia política al interior del liberalismo para promover una nueva reforma política, una reforma a la justicia y un nuevo ordenamiento para la paz, los cuales presentarán en febrero, previo a las elecciones.