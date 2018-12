Imputarán cargos de homicidio culposo a médicos que trataron a Mauricio Orjuela

El próximo 13 de diciembre se realizará una audiencia de imputación de cargos en el caso de la muerte del periodista Mauricio Orjuela, ocurrida el pasado 18 de agosto en Bogotá. De acuerdo con el abogado defensor de la familia, Orlando Laudett, está por definirse el juzgado al que le correspondería presidir la diligencia judicial.

Sin revelar los nombres de las personas que serán presentadas ante el juez, Laudett indicó que son tres los profesionales de la salud que tendrán llamado de la justicia por el deceso del comunicador que laboraba con el Ministerio de Agricultura.

“Una de las imputaciones es contra uno de los doctores que lo atendió, se trata de un médico cirujano de Clínica General de la 100 y que, al parecer, también está vinculado con el hospital de Engativá”, manifestó el jurista.

Orjuela fue atendido en este centro asistencial del Distrito, adscrito a la Subred Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde permaneció 13 días tras una apendicitis que se le complicó y que derivó en la peritonitis que, a la postre, le costó la vida.

Laudett precisó que los galenos serán notificados a más tardar el próximo jueves y se espera que el delito endilgado sea el de homicidio culposo. “En el trabajo de investigación que se hizo junto con la Fiscalía se determinaron cuáles fueron las fallas en la atención”, añadió.

Lo que no aún no se precisa es por qué no se hace un llamado a la justicia para que la EPS Medimás, a la que Orjuela estaba afiliado, haga parte del proceso judicial. Desde el primer momento sus familiares insistieron en que se trató de un mal diagnóstico el que se emitió sobre la salud del periodista.