Ingrid Betancour invitó a víctimas de las Farc a confiar en la JEP

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt visitó la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes de las FARC, el grupo guerrillero que la mantuvo secuestrada durante casi siete años.

Betancourt, dialogó durante más de una hora con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y los magistrados Xiomara Balanta, Ana Caterina Heyck, Claudia López, Eduardo Cifuentes, Camilo Suárez y Pedro Díaz.

“Yo confío en la JEP. Creo que las personas que están acá primero son muy valientes y (…) comprometidas con la verdad. Aquí no hay política, aquí no hay ideología, aquí hay un sentimiento de que lo que se necesita es contribuir a que Colombia sepa lo que sucedió y a que se haga justicia. Aquí se está esperando que las personas que tengan responsabilidades con las víctimas rindan cuentas y que la gente no pueda pasar de agache”, dijo Betancourt al terminar su reunión con las magistradas.

Para Betancourt, la JEP es una institución que le permitirá al país resarcir a las víctimas, proceso que en sus palabras se puede llevar de muchas facetas, de las cuales la más importante es la verdad plena.

“Quiero, de esta manera, dar ejemplo a todas las víctimas para que no duden en acercarse, no duden en traer testimonio, en traer su evidencia, en compartirla y no con ánimo de venganza o de revancha, sabiendo que lo que uno vaya a decir acá puede tener repercusiones en la vida de los victimarios que probablemente puedan ser sancionados”, concluyó la excongresista.