Inpec desmintió fiesta de fin de año de las Farc en la Cárcel La Picota

El Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) desmintió la realización de una fiesta adelantada por los reclusos de las Farc, dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, durante la celebración de Año Nuevo.

La entidad carcelaria desmintió una versión acerca en la que se señala que, el 31 de diciembre, varios reclusos del penal organizaron una fiesta con colaboración de tres agentes del INPEC.

"No hay investigación a funcionarios por esos hechos ya que estos no se registraron. El día 31 de diciembre se efectuó un operativo de inspección y control y no se decomisó licor", señaló la entidad.

Igualmente, desde las directivas de la cárcel La Picota señalan no tener conocimiento del hecho.