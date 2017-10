Intento de hurto acabó en muerte en Bogotá

Con instinto asesino un gatillero sacó un arma de fuego de su cintura y la accionó en, por lo menos, dos oportunidades contra el pecho de un patrullero de la Policía quien minutos antes le había pedido una requisa.

El chaleco antibalas le brindó una oportunidad más de vida al uniformado, quien al ser atacado abrió fuego para defenderse y le ocasionó serias lesiones al presunto fletero, quien horas más tarde murió en el hospital Santa Clara. De él hasta ahora no se tienen mayores detalles.

La violenta acción detuvo el funcionamiento del centro de la capital casi por media hora y dejó como saldo al hombre muerto, otro herido y uno más linchado por la comunidad.

De manera preliminar se habla de que el hombre muerto y el linchado serían presuntos delincuentes que pretendía cometer un millonario hurto en una entidad bancaria ubicada en pleno corazón de Bogotá.

EL RELATO

La aglomeración matutina que invade los principales barrios del centro de Bogotá se dispersó cuando sonaron varios disparos.

El pánico se apoderó de los transeúntes quienes corrieron despavoridos al ver la violenta escena.

Un motociclista con casco y un policía, cada uno empuñando armas de fuego, se disparaban mutuamente en plena vía, justo en frente de un banco.

Muchos de los testigos aseguran que el hecho parecía una película, pero supieron que se trataba de algo real cuando uno de los supuestos delincuentes cayó al suelo bañado en sangre y el sitio fue acordonado.

“Como a las 11:30 a.m. se parqueó una moto en plena calle 19 con carrera 5, uno de los hombres que estaba en el vehículo se bajó y disparó cerca a la moto, el otro se quedó ahí sentado como si estuvieran esperando a alguien. La verdad no parecían sospechosos porque con tanta gente que frecuenta el centro uno ya no sabe quién es el bueno o malo.

Al rato una moto de policía se parqueó detrás de ellos y el patrullero se bajó y le dijo, al que estaba sentado, que le permitiera una requisa.

El motociclista respondió moviendo la cabeza y se mandó la mano a la cintura para sacar un revólver y disparar. Cuando estallaron los primeros balazos la gente corrió. Menos mal el policía tenía el chaleco y por eso los disparos no le entraron, pero siempre lo alcanzaron a sacudir. Para defenderse, el señor policía sacó el arma de dotación y le apuntó al civil para reducirlo, logró atinarle unos dos disparos más o menos y de inmediato el pillo quedó tendido en el suelo. Mientras en esa calle se dieron bala, muy cerca un pelado quedó herido por un disparo que rebotó. A pocas cuadras el otro fletero era linchado por testigos que los vieron correr huyendo del banco”, dijo un vendedor ambulante que presenció los hechos.

El caos duró una media hora y se volvió a respirar calma cuando el delincuente que quiso huir fue apresado y detenido por más policías quienes llegaron al sitio a brindar apoyo. Una ambulancia llegó al lugar de los hechos y estabilizó a los dos heridos: al presunto atracador y a un joven de 23 años, estudiante de derecho y que fue identificado como Daniel Pérez, quien está fuera de peligro y no tenía nada que ver en el caso.

Al llegar al centro médico el hombre que atacó al policía y recibió los disparos no pudo ser salvado, ya que las heridas le comprometieron varios órganos vitales.