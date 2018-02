"Investigación de Corte contra Uribe no influye en elecciones": analistas

Continúan las voces de apoyo y de rechazo a la decisión de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de investigar al senador Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje judicial contra del también congresista Iván Cepeda. Algunas de las opiniones tanto en redes sociales como de los líderes políticos sostienen que la orden judicial hace parte de una estrategia electoral para disminuir la favorabilidad del expresidente y de Iván Duque, como su carta política para la Presidencia de la República.

Esta teoría ganó simpatizantes luego de que el propio candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dijera que en el acuerdo “no escrito con las FARC” se había pactado “encarcelar a Álvaro Uribe. Las FARC no le perdonan que los hubiera acorralado. Los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza”, añadió.

El senador Ernesto Macías afirmó que las acusaciones son una coincidencia, porque “cada cuatro años se intensifican los ‘hackers’ contra Álvaro Uribe Vélez en vísperas de elecciones. Ahora resulta que el hijo de Manuel Cepeda va a las cárceles a dialogar legalmente con los paras que acusan a Uribe y a su familia”.

La precandidata Marta Lucía Ramírez también respaldó la teoría cuando dijo que "es muy curioso que cada vez que hay elecciones aparezcan nuevas acusaciones en su contra. Hay que revisar la justicia, porque no podemos dejar que se politice, debe haber investigaciones eficaces y decisiones de acuerdo a la ley”.

La exsenadora y candidata presidencial Viviane Morales afirmó que no conoce las pruebas de la autoridad judicial, pero que le parece "preocupante que la investigación se dé justo en época electoral".

Sin embargo, la analista política Bibiana Clavijo afirmó que la investigación que abrió la Corte en contra del senador Uribe no tiene gran influencia en la campaña electoral de Iván Duque porque el electorado uribista “ya está acostumbrado a que citen constantemente al senador en los estrados judiciales sin que se haya llegado a una conclusión desde el punto de vista jurídico. Han sido más como golpes de opinión, más que realidad en el plano legal. Pero no creo que le afecte en gran medida porque ya es un hecho reiterativo en la carrera política de Álvaro Uribe”.

Clavijo afirma que ya es el mismo ruido que se ha venido generando desde que se acabó el mandato de Uribe. “Los que están a favor lo consideran una persecución política y quienes están en contra no cuentan dentro de su potencial electoral. Entonces, no creo que tenga un impacto para las elecciones de marzo, ni para las presidenciales. Duque es el candidato más fuerte y todos los estudios de opinión dicen que va a ganar esa consulta”, añadió.

El experto en política Rafael Piñeros, manifiesta que si algo ha demostrado el Centro Democrático como organización política es que es bastante organizada y que tiene un componente de militancia electoral bastante importante. “Creo que sus simpatizantes han tratado de cerrar filas para defender su líder político y en este caso al candidato presidencial de Uribe, Iván Duque”, agregó.

“Veo muy difícil que esa solidaridad y ese respaldo político se vaya a ver fracturado. No creo que el Centro Democrático se vaya a debilitar por esa situación. La influencia puede estar en los votantes que no están definidos aún, que son los que Iván Duque quiere conquistar. Van a decir, mejor me voy a abstener de votar por este grupo político porque no representa lo que yo busco en un candidato. En ese sentido la influencia puede estar en los votantes indecisos”, añadió.

Claudia Dangond, también experta en temas políticos indicó que Duque es un candidato que ya “despegó” y tiene imagen propia. “Pese al respaldo de Álvaro Uribe, la investigación que se le abre no influye de manera negativa en la campaña de Duque. Me parece que la gente no hila una cosa con la otra. Si tiene una influencia es mínima. El que es antiuribista no va apoyar a su candidato y el que lo es, lo va a hacer, pese a esta investigación. Además la gente está tan aburrida que ya no le presta atención a este tipo de cosas”.