Invima lanzó alerta por comercialización de medicamento falsos en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta este jueves por la adulteración de medicamentos en el país. Según la entidad cerca del 10% de los recursos por la comercialización podrían ser por productos falsificados.

“Los medicamentos fraudulentos se presentan porque los beneficios económicos son muy altos, más o menos, el mercado farmacéutico colombiano tiene un valor de 4 billones de dólares y el 10% de estos recursos podrían comercializarse ilegalmente”, afirmó Javier Guzmán, director del Invima.

Según el funcionario se han detectado, por parte de los organismos de control, productos sin registro sanitario o sin ninguna autorización. Respecto de éstos se ha modificado las fechas de vencimiento. En la advertencia se hizo mención de algunos denominados quemadores de grasa, potenciadores sexuales, además de otros que prometen aumentar la capacidad intelectual.

Para el director del Invima, las acciones para combatir este delito se deben concentrar en acciones penales que permitan desarticular y capturar a las personas que realizan la adulteración de medicamentos en el país.

“Históricamente las autoridades de control se han concentrado en acciones sanitarias y sabemos que son buenas desde el punto de vista de prevención de salud, pero no acaban con el crimen”, dijo Guzmán y agregó que por esto es que se “requiere de acciones penales y de un trabajo no solamente de la Fiscalía sino de todo el aparato judicial para que estas bandas criminales sean desarticuladas, vayan a la cárcel y se les aplique una extinción de dominio”.

Sobre la muerte de recién nacidos en centros asistenciales de Valledupar que, al parecer, habrían recibido medicamentos adulterados, el funcionario indicó que las autoridades avanzan en las investigaciones y se cree que esa falsificación se habría realizado al interior del país.

“Eran productos falsificados y estaban limitando un producto que tiene registro sanitario en Colombia, aún no conocemos la procedencia del producto pero pensamos que esta falsificación se hizo al interior del país”, indicó.

Asimismo, el director de la entidad señaló que no existe la posibilidad de que estas medicamentos adulterados provengan de Venezuela. “Lo que teníamos en Venezuela se dio en años pasados en donde por el cambio de moneda entraban medicamentos vencidos y no vencidos a Colombia. Hoy realmente el problema se ha reducido principalmente por el desabastecimiento que está teniendo este país y por eso el flujo actualmente es más desde Colombia hacia Venezuela”, manifestó Guzmán.