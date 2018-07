Iván Duque afirmó que cree en la honorabilidad e inocencia de Uribe

El presidente electo, Iván Duque, defendió al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez tras conocerse el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia este martes por presunto soborno y fraude procesal. (Lea aquí: Uribe es llamado a indagatoria por Corte Suprema y renunciará al Senado)

“Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones”, dijo Duque.

El mandatario electo añadió que Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de su presunción de inocencia en el marco del debido proceso.

“Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán”, agregó.

La Corte Suprema explicó que hizo el llamado a indagatoria a los senadores Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada luego de una rigurosa indagación que duró varios meses de la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal y que logró recopilar evidencia que condujo a abrir la investigación en su contra.

Según la Corte Suprema, los hechos que investiga en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero, cuando la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda por una supuesta red de falsos testigos y compulsó copias contra el denunciante, Álvaro Uribe.

El senador, luego de conocer el llamado de la Corte anunció a través de su cuenta de Twitter que renunciará a su curul en el Senado de la República.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, escribió Uribe.