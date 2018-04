Iván Duque niega asesoría de estratega J.J. Rendón

El aspirante presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, negó que esté siendo asesorado por el controvertido estratega publicitario J.J. Rendón, tal y como lo afirmó en entrevista con Jaime Bayly.

Rendón es recordado porque en el pasado creó la llamada publicidad o propaganda negra en las campañas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con la cual se enfrentó a los contrincantes de los mencionados estadistas.

“Al señor J.J. Rendón no lo he conocido nunca, y tampoco está asesorando nuestra campaña”, precisó el aspirante del uribismo, quien resaltó que su “campaña está presente en todos los medios y las regiones y estamos trabajando una campaña pedagógica, alegre, apelando a la esperanza, que es lo que Colombia necesita”.

La declaración que dio el estratega venezolano Rendón a Bayly, indicó que es colaborador indirecto de Iván Duque y que él, de forma independiente, hace sus estrategia contra Gustavo Petro.

“Me ocupé de Piedad, me ocupé de las FARC, me estoy ocupando de (Gustavo) Petro por mi cuenta y riesgo. Con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera, no pueden decir que estoy haciendo persecución política en Colombia y no estoy trabajando para ninguna campaña porque sí. Y Petro lo sabe y lo ha dicho. Y le duele. Y le va a doler más”, afirmó en la entrevista.

Duque finalmente sostuvo que "Colombia no puede caer en la práctica del odio de clases ni del populismo. Colombia necesita una visión de futuro con legalidad, emprendimiento y equidad, que es lo que estamos proponiendo”.