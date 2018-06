Iván Duque: "Voy a entregar todas las energías por unir a nuestro país"

El vencedor de las elecciones presidenciales, Iván Duque, se dirigió por primera vez al país tras las elecciones de este domingo y les manifestó a los colombianos que una de sus principales tareas en el cargo será velar por la unión de la nación.

“Con humildad y con honor quiero decirle al país que voy a entregar todas las energías por unir a nuestro país, no más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos”, manifestó Duque ante un auditorio a reventar en las instalaciones del Cubo de Colsubsidio en Bogotá.

El candidato del Centro Democrático agradeció al pueblo colombiano por su voto de confianza en estas elecciones presidenciales, “porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación en la historia de nuestro país”.

Duque manifestó que espera “pasar la página de la polarización, de los agravios”, que se generaron cuando se firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, donde el país se dividió en lo que se llamó como los amigos y los enemigos de la paz.

“Yo no reconozco enemigos en Colombia, no voy a gobernar con odios ni mantengo odios hacía ningún colombiano. No existen venganzas ni represalias, se trata de mirar al futuro por el bien de todos los colombianos”, dijo el ganador de las elecciones.

Durante su intervención también destacó el tema de la corrupción como una de sus banderas de gobierno y aseguró que van a acoger las propuestas de la consulta anticorrupción, que se votará el próximo 26 de agosto, cuando ya se ha posesionado en el poder.

“Vamos a gobernar con transparencia y vamos a devolverles a los ciudadanos la posibilidad de que crean nuevamente en las instituciones del Estado, no vamos a permitir que se sigan apoderando de los dineros de la salud, de la educación, vamos a enfrentar ese cáncer”, dijo Duque.

También señaló que la seguridad tiene que regresar “a las calles del país, al campo, porque la seguridad no es violencia, es un valor democrático donde estemos libres”, señaló Duque, al tiempo que rescató que tiene ir de la mano de la justicia.