Jesús Santrich fue trasladado al hospital El Tunal

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó el traslado de Jesús Santrich al hospital El Tunal, por su estado de salud tras la huelga de hambre que inició el pasado 9 de abril, tras su captura por delitos de narcotráfico.

Según la información divulgada por el Inpec, el traslado se hace de manera preventiva, ya que en la última valoración médica que se le práctico en la tarde de este jueves se le sugirió llevarlo al hospital para evitar una descompensación.

“El señor accedió, está bien, incluso salió caminando. Este tema es por precaución para evitar descompensarse y él estuvo de acuerdo”, reiteró el Inpec en la información divulgada a los medios de comunicación.

El líder de las FARC permanecía recluido en el pabellón de paz de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde constantemente se le realizaban chequeos médicos para establecer el estado de salud por la huelga de hambre que emprendió en protesta por su captura.

El Inpec había manifestado que tras su ingreso el pasado 17 de abril a la penitenciaria en Bogotá, tan solo consumía aguas aromáticas y se opuso a ser canalizado, por lo que le habían advertido que si su situación de salud se complicaba tendría que ser trasladado a un centro médico.

El pasado 24 de abril, la Defensoría del Pueblo realizó la segunda visita de control a Jesús Santrich, en donde se informó que se mantenía con buen estado de salud, a pesar de que completaba 15 días en huelga de hambre, tan solo consumiendo agua y bebidas aromáticas.

"Han sido respetuosos con mi determinación, el cuerpo de guardia cumple con traerme los alimentos puntualmente, decirme de qué se tratan y voluntariamente yo he rechazado recibir desayuno, almuerzo y cena, me han traído agua y me han dado la posibilidad de consumir aguas aromáticas", expresó Santrich al representante de la Defensoría en ese momento.

"Mi motivo es fundamentalmente político, por el cumplimiento de los acuerdos, de la implementación que se ha convertido en una renegociación y en última a la violación de la buena fue con la que firmamos los acuerdos de paz", expresó Santrich para la fecha.