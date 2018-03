Joven es violada por conductor del SITP Provisional en Bogotá

Una joven de 18 años, cuya identidad se mantiene en anonimato por seguridad, denunció hoy un presunto abuso sexual por parte de un conductor de un autobús del sistema público en Bogotá, que aconteció el pasado 28 de febrero.

Noticias Caracol aseguró que Medicina Legal ya practicó los exámenes correspondientes y "confirmó que hubo un abuso sexual".

"Me tira a donde se ponen las monedas, trata de quitarme el pantalón de la bota izquierda, yo no me dejo, me hala el pantalón (...), me levanta la pierna izquierda y empieza penetrarme unas tres o cuatro veces", dijo la víctima en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Según la denuncia, la joven abordó el automóvil del Sistema Integrado de Transporte Público cuando salió del restaurante donde trabaja en la localidad de Fontibón, para dirigirse a su casa en Kennedy, en el suroeste de la ciudad.

"Ese tipo no le deja cruzar la registradora, le dice que ya no esta en servicio (y cuando) ella se va a bajar él le dice que no, que la acerca a un lado que no esté tan solo", aseguró la madre de la joven en una entrevista con la emisora La W.

Cuando la víctima intentó bajarse del bus en la avenida Boyacá con calle 13, cerca al lugar donde reside, el presunto violador "no la deja" y argumentó que le era imposible estacionar en ese lugar.

"Es cuando la niña ya se pone muy nerviosa, (el vehículo) gira a mano derecha, estaciona y empieza a hacerle manifestaciones. Ahí es cuando abusa de ella", agregó la madre.

Respecto a la acusación, Transmilenio S.A., empresa encargada de la movilidad en la ciudad, expidió un comunicado en el que "lamenta los hechos ocurridos contra una mujer por parte de un conductor del SITP" y aclaró que el agresor "no hace parte de los concesionarios de la entidad".

Armando Vergara, veedor ciudadano que ha estado pendiente del caso, aseguró en un noticiero local que el bus "al parecer es de (la empresa) Express".

En Bogotá, tan solo durante enero de este año se presentaron 251 casos de presuntos delitos sexuales contra mujeres, según cifras de Medicina Legal.

En 2017 se realizaron en la capital colombiana 4.119 exámenes por abuso sexual, siendo la ciudad donde más se presentaron.