Jóvenes de 196 países hablan en Bogotá de paz y cambio social en cumbre OYW

Por unas horas, la Plaza de Bolívar se convirtió en una torre de Babel. Las banderas de 196 países ondearon largamente alrededor de la más emblemática de las plazas colombianas, para dar la bienvenida a los más de 1300 jóvenes venidos de todos los rincones del planeta al ‘One Young Word – 2017’ (Un Mundo de Jóvenes), evento que por primera vez se realiza en América Latina, y esta vez le correspondió a Bogotá.

Hombres y mujeres de todas las razas y todas las religiones, de todos los colores de piel y todos los idiomas, con las más diversas y variopintas vestimentas, y los más disímiles acentos y personalidades, se dan cita durante cuatro días en Bogotá “para cambiar el mundo”, como reza el lema del encuentro orbital.

Bajo un sol radiante y un estricto esquema de seguridad, similar a los eventos de grandes proporciones, la Plaza Mayor comenzó a coparse pasadas las 4:00 de la tarde.

Previamente, en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, había inaugurado oficialmente el evento más importante del mundo joven.

“Les digo a los jóvenes: Hagan suya la paz. Hagan suyos sus frutos de progreso y bienestar. Cuídenlos y aprovechen al máximo eventos como este, que nos proyectan ante el mundo entero”, expresó el jefe de Estado junto a los cofundadores de One Young World, Kate Robertson y David Jones, y la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, presidenta de la junta organizadora de esa cumbre.

Una vez la Plaza de Bolívar estuvo a full, comenzó la inauguración oficial de la OYW, sede que se ganó Bogotá en franca lid frente a ciudades tan importantes como París, Belgrado y La Haya.

Un Coro de Niños de Bogotá, una muestra de nuestro folclore nacional, un mensaje en video de Juanes y las palabras -en inglés- del alcalde Enrique Peñalosa Londoño, marcaron la apertura.

Después vino la presentación, uno a uno, de todos los cofundadores del OYW, entre ellos el Premio Nobel de Paz 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y las más de 24 personalidades del mundo de la tecnología, el deporte, la música, la farándula, la política y todos los que han dejado huella en su paso a lo largo de los años.

Tras las intervenciones de los Premios Nobel de Paz Koffi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas; Tawakkol Karmann, de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, y Muhammad Yunus, Fundador del Banco Grameen, vinieron las palabras del Nobel de Paz anfitrión, Juan Manuel Santos.

Una vez más desfilaron una a una las 196 banderas de los países presentes en lo que se llamó la ‘Ceremonia de la Bandera del Mundo joven’, y a su lado la de los Objetivos del Milenio de la ONU. Todas posaron para la foto oficial.

"Be no more a tool of war, be no more a tool of tyranny. Have your own dreams and make a commitment to make peace." ~ @TawakkolKarman at #OYW2017 pic.twitter.com/pvKlLZJGQ4

— One Young World (@OneYoungWorld) 5 de octubre de 2017