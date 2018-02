Juez deja en libertad al exgobernador de Santander

Luego de seis horas de audiencia, el juez 74 con función de Control de Garantías dejó en libertad al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, su exesposa Mónica María Barrera Carreño, su exsuegra Socorro Carreño y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, señalados de ser presuntos testaferros de Aguilar.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía no sustentó las pruebas que determinarían la responsabilidad de Aguilar Naranjo y sus familiares en el presunto incremento patrimonial una vez tuvo nexos con paramilitares.

“¿Dónde demuestra la Fiscalía para el día de hoy de cuál sería la vinculación que tienen las cuatro personas con una organización criminal?. Digamos que sí, el señor Hugo sí tuvo vínculo con los paramilitares con el bloque Central Bolívar, entonces si hay una sentencia, estamos hablando hasta 2004, pero qué elemento material probatorio tiene la Fiscalía para decir que el señor aún se encuentra vinculado con los posibles integrantes de las AUC?”, señaló el juez.

Del mismo modo, aseguró que el delegado de la Fiscalía tampoco sustentó el motivo por el cual le solicitaba detención intramural para el exgobernador y sus familiares hoy investigados.

“La pregunta que le asiste a la judicatura es que la Fiscalía no sustentó que el señor se va a fugar, que no va a comparecer al proceso, ¿a cuál proceso, al que se le investiga por lavado de activos?, explíqueme señor fiscal ¿por qué no va a comparecer? (...) ese numeral tercero no fue sustentado en debida forma, no se trata solo de denunciar, se trata de desmenuzar el caso específico”, dijo.

Una vez conocidos los hechos y la sustentación de ambas partes, el juez determinó dejarlos en libertad, sin embargo, deberán comparecer ante las autoridades en el momento que sean requeridos.

“No queda otra alternativa que despachar desfavorablemente la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de las cuatro personas y como consecuencia se procederá a expedir las respectivas boletas de libertad (...) de la misma manera las personas quedan en libertad, pero siguen vinculados a la investigación”, señaló el juez.

LA INVESTIGACIÓN

Los hechos que tienen ante los estrados judiciales a estas cuatro personas tuvieron lugar luego de una compulsa de copias que hace la Unidad de Justicia y Paz por el delito de lavado de activos ante la Fiscalía General de la Nación, para que se indaguen los recursos y bienes obtenidos por el exgobernador entre los años 2000 y 2015.

Las indagaciones del ente investigador tuvieron su fundamento en la condena de la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario departamental por los nexos con grupos paramilitares para beneficiarse electoralmente.

De acuerdo con el fiscal, Aguilar fue condenado “por haberse aliado con grupos de autodefensas (Bloque Central Bolívar de las AUC), que operaban en el departamento de Santander para las elecciones del año 2003 con miras a ser gobernador de dicho departamento”.

“De acuerdo con esto, la Fiscalía General de la Nación inició una acción de los activos que pudiesen tener una relación directa o indirecta con la actividad ilícita por la cual fue condenado (Aguilar)”, dijo el fiscal del caso y añadió que en dichas “pesquisas se identificaron varios bienes”. La referencia está relacionada con “(…) el consultorio 220 del Centro Comercial Cabecera, adquirido el 17 de julio 2009, y que es de propiedad de Mónica Barrero; una oficina 1006 en Bucaramanga adquirida el 17 de junio 2009 y transferida a Mónica Barrero; un parqueadero y un predio rural transferido a la señora Mónica Barrero Carreño”.

Para el delegado del ente acusador, el vínculo de la exesposa estaría justificado en la “identificación de los bienes inmuebles adquiridos por Mónica María Barrera Carreño que son el lote 16 del condominio residencial ubicado en el Peñón del lago, adquirido el 17 de noviembre 2011, y que fue transferido a Luis Eduardo Castillo Pérez. Igualmente, fue identificado un apartamento residencial, el lote 36 ubicado en la urbanización las Palmeras segunda etapa en San Gil (Santander); un lote número 35, ubicado en la urbanización las Palmeras dos en San Gil (Santander)”.

En relación a los vehículos, el fiscal indicó que se identificaron un carro Porsche campero de placas HVY 442, que fue adquirido el 28 mayo 2013, esto además del vehículo con placas NET 607 Mercedes Benz, adquirido el 20 de febrero de 2013, y un vehículo más de marca Toyota y placas CZR 827, adquirido el primero de agosto de 2017.

Del mismo modo la Fiscalía advirtió que fueron identificados bienes en poder de Socorro Carreño, quien fuera suegra de Hugo Aguilar. Según la Fiscalía, bajo su poder tenía un predio rural denominado El Rubí, ubicado en Santander. Igualmente, se conoció que a Yeison Sáenz se le identificó el vehículo de marca Porsche de placa IIY 545, adquirido el 4 de agosto 2016.

En relación al incremento patrimonial por parte del exgobernador, el fiscal mencionó además de los bienes, una relación financiera año a año para dejar claro dicho aumento.

“Respecto del señor Hugo Heliodoro entre el periodo comprendido entre 2000 y 2015 presenta en el concepto de otros ingresos un rubro donde no se logran establecer el origen de los mismos, (…) se evidenció que durante el año 2000 se presentó un incremento de 24 millones de pesos; en el 2001 se acreditó este rubro en 25 millones; en 2002 fueron reportados 14 millones; en 2003, 76 millones; en 2004, 17 millones; en 2005 fueron 54 millones; en 2006, 75 millones; en 2007, 223 millones; en 2008 fueron reportados 441 millones; en 2009, 371 millones; en 2010, 351 millones; en 2011, 17 millones; en 2014, 74 millones y por último en 2015 fueron reportados 85 millones”, dijo el fiscal.

Para el delgado de la Fiscalía, “entre los años 2000 y 2015 existe un total de 1999 millones de recursos sobre los cuales existe un rubro desconocido, lo que permite a la Fiscalía referir que hay un ilícito. También; y específicamente entre el año 2000 a 2003, estos rubros de ingresos arrojan un valor desconocido e injustificado que suman 64 millones y para los años 2008 a 2015 se encuentran estos ingresos de origen desconocido por 1542 millones. Entre el 2004 y 2007 el señor Hugo Aguilar era gobernador de Santander, lo cual resulta pertinente que acá no hay fuero constitucional para esa época”, indicó el fiscal.

Así mismo, el representante del ente investigador logró identificar que el exmandatario departamental presentó unas diferencias significativas en los ingresos declarados por conceptos de salarios de jubilación frente a los ingresos que reportó. “(…) esto permite evidenciar una posible maniobra haciéndolos pasar por una fuente licita cuando en realidad resulta ser desconocidos y preferiblemente de origen ilícito”.

En cuanto a Mónica Barrero Carreño, la Fiscalía manifestó que presentó unos aumentos en su patrimonio por la suma de 179 millones de pesos durante el año 2002 y alcanzando una suma de 2123 millones para el año 2015. "Se encuentra que existe unos incrementos injustificados por cuantía de 463 millones específicamente para los siguientes años: para el año 2004 un incremento de 47 millones de pesos; para el 2005 un incremento de 28 millones; para el año 2006 un incremento de 40 millones; para el 2007 de 13 millones; para el año 2008 de 107 millones; para el 2009 de 69 millones. En 2010 se registra una suma de 35 millones de pesos no justificada, y para el año 2012 la suma de 11 millones; en 2013 la suma es de 16 millones; para 2014 de 26 millones y en 2015 la suma es de 66 millones”, explicó el fiscal.

Con relación a Socorro Carreño, la Fiscalía halló incrementos patrimoniales por 281 millones de pesos comprendidos, según el fiscal, de la siguiente manera: "Se distribuyeron para el año 2005 un incremento de 85 millones; para el año 2009 de 53 millones; para el año 2010 de 10 millones; para el año 2013, 7 millones; para el 2014, 9 millones, y 2015 una suma de 85 millones; para un total de 281 millones. También se logró establecer de un bien inmueble donde se identificó con un área de 64 hectáreas”.

En cuanto a Yeison Sáenz Plazas se halló la adquisición del vehículo Porsche, el cual según la Fiscalía fue adquirido de manera previa por el exgobernador por 400 millones de pesos, y posteriormente Yeison Albeiro lo habría adquirido el 4 de agosto de 2016 por 150 millones.

“Resulta un tanto relevante que se pactó de la siguiente forma de pago una cuota de 25 millones de pesos y 5 cuotas, de 25 millones de pesos. Lo únicamente relevante es que respecto del patrimonio personal no se encuentran los recursos para el desembolso de este dinero para el vehículo", dijo el fiscal.

Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación les imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los que cada uno de los implicados se declaró inocente.