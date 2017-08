Juez dejó en libertad a prima de Ñoño Elías

Basima Elías, la prima y mano derecha del senador Bernardo Ñoño Elías, quedó en libertad, luego que la jueza 25 de control de garantías no encontrara méritos para dictarle la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía por su presunta intervención en el manejo de los dineros del soborno pagados por la multinacional Odebrecht.

La sahagunense continuará vinculada a la investigación y deberá comparecer cada vez que sea requerida por las autoridades, en el marco de la investigación que se adelanta por los sobornos de la multinacional brasilera en la adición de la vía Ocaña-Gamarra, en el marco de la Ruta del Sol II.

El abogado defensor, Iván Cancino, dijo “se pudo demostrar que no existe ningún tipo de obstrucción a la justicia, ni peligro de fuga, ni ella representa un peligro para la comunidad”, agregando que no hay pruebas para mantenerla vinculada al caso y que en el marco del proceso pedirán la preclusión del mismo.

La Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos y dentro de sus investigaciones señalan que Basima habría comprado fincas en Sahagún y habría hecho transacciones con propiedades del exsenador Otto Bula, hoy principal investigado por el soborno de la multinacional, el cual ascendería a más de 80 mil millones de pesos.

Hay que indicar que el miércoles anterior, Elías quedó bajo custodia de las autoridades, luego que legalizaran su captura en el aeropuerto El Dorado de BogotáComo se recordará, el pasado miércoles cuando Elías regresaba de Miami, se legalizó su captura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá . En su oportunidad el fiscal general de la Nación, Nétor Humberto Martínez dijo “hay evidencia que demostraría que tuvo participación en el recaudo de dinero de los que permitieron que Odebrecht entregara a favor de funcionarios públicos para que la vía Ocaña-Gamarra fuera un contrato en interés de esa firma transnacional”.

Quién es Basima Elías?

Basima Elías es administradora de empresas, vive en el municipio de Sahagún, está casada con Álvaro Muyskus, también del municipio de Sahagún, y tiene dos hijos.

Nunca ha trabajado en el sector público, no habla en las tarimas, no hace política en sitios públicos y su labor se centra en anotar cada uno de los compromisos de su primo, cuadrar la agenda del mismo y entregar el dinero, producto de los compromisos que hacen con los líderes. Si bien es cierto que es una persona de la absoluta confianza de Ñoño Elías, no es la que mueve los hilos invisibles del poder, indicaron varios allegados a la familia.

Su experiencia laboral fue en una empresa de mensajería en Bogotá y desde hace 14 años está acompañando a su primo en sus actividades políticas en el departamento de Córdoba, pero siempre con bajo perfil, reiteraron sus conocidos.