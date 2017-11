Juez ordenó la captura de Orlando Fajardo vinculado en caso Odebrecht

La Juez 12 con función de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subcontratista Orlando Fajardo Castillo, vinculado en irregularidades en la adjudicación de contrato Tunjuelo - Canoas.

La delegada de la rama judicial libró orden de captura contra Fajardo ya que el imputado no se presentó a la diligencia judicial. Pese a que la defensa demostró el delicado estado de salud de Fajardo Castillo la juez decidió enviarlo a la cárcel con el fin de “evitar manipulaciones al proceso”.

“Por parte del médico se registra todas y cada una de las enfermedades que lamentablemente aquejan al ingeniero Fajardo Castillo pero no concluye que el manejo médico de las mismas deben ser en su domicilio o en un establecimiento de salud, es decir, no ofrecen materiales probatorios suficientes para inferir a esta judicatura que la internación el centro de reclusión no sea compatible con los requerimientos de salud al aquí imputado”, dijo la juez.

Fajardo estaría comprometido en la adjudicación indebida de un contrato que tenía como objeto la construcción de un túnel en la capital del país, mientras fungía como subcontratista del Consorcio Canoas y representante de CASS Constructores.

Los hechos ocurrieron en Bogotá entre los años 2009 y 2010 cuando “se adjudicó el contrato 1115 del año 2009 entre la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas que tenía como objetivo el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas río Bogotá”.

De acuerdo con la Fiscalía, “el contrato se adjudicó el 29 de diciembre de 2009 y se suscribió el 30 de diciembre por un valor superior a los 243 millones pesos. En este proceso intervinieron servidores públicos, Jorge Pizano, quien tenía la responsabilidad de coordinar el proceso de adjudicación y ejecución de los contratos”.

Según la Fiscalía, “Fajardo Castillo participó en la estructuración del contrato del Consorcio Canoa, fue miembro de la junta administrativa del mismo, participó en los comités de obra y manejo los recursos públicos del anticipo del contrato, siendo subcontratista a través de sus empresas, de esa manera Fajardo Castillo participó con Federico Gaviria, Luis Nieto y Paola Solarte, en la estructuración del consorcio canoas”.

La Fiscalía aseguró que en diciembre de 2009 se suscribió otro acuerdo que tampoco tenía en su contenido la participación de Fajardo Castillo, por lo que las investigaciones del ente acusador revelan que “Fajardo como persona natural asistió a las audiencias públicas haciendo seguimiento al contrato Tunjuelo - Canoas sin ser socio”.

En ese sentido, el material probatorio expuesto por el fiscal reveló que Fajardo Castillo “se apropió en provecho del Consorcio Canoas, en provecho propio de la Constructora Fajardo Ltda., la suma de 48 mil millones de pesos que corresponde al monto girado, la comisionista de bolsa Correval, que corresponde como anticipo del contrato cuyo objeto era la construcción de un túnel”.

La Fiscalía reveló que dicho dinero “se trasladó de la cuenta de ahorros a la bolsa Correval, por lo que autorizó pagos a terceros que no tenían inferencia en el proyecto de la construcción del túnel”.

Fajardo Castillo no aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, cargos que le endilgó la Fiscalía General.