Justicia le ordena a Uribe rectificar por segunda vez trino contra Coronel

El último round judicial entre el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coronell se lo llevó este último luego de que la justicia volviera a fallar a su favor y obligara al senador del Centro Democrático a volver a rectificarse de sus palabras.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá no fue del total agrado del político:

Obligado por el Tribunal de Bogotá, con mis libertades restringidas, tengo que rectificar:

Daniel Coronel NO PROCEDE CON ACTITUD MAFIOSA PARA HACER DAÑO ELECTORAL.

NO PUEDO PENSAR QUE SERÍA EXTRADITABLE — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de abril de 2018

Todo el caso se deriva de la denuncia de Coronell contra Uribe porque en su Twitter, el senador lo catalogó de “extraditable”, de tener “actitud mafiosa” y de celebrar “negocios con el narcotráfico” en trinos publicados el 10 de febrero pasado.

La justicia falló a favor del comunicador y obligó al expresidente a rectificar. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada por Coronell.

“Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”, tuiteó Uribe.

A juicio del periodista, esta declaración no tenía nada de rectificación pues además del escueto trino, enviado como comunicado, Uribe redobló el ataque sosteniendo que este “obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente; de 587 columnas ha escrito 213 contra mi familia, allegados y mi persona, destruye la honra sin condenar, sinuosamente”.

Por ello, Coronell acudió nuevamente a vías judiciales para imponer un recurso de desacato, argumentando que Uribe no había acatado la decisión pues debía haberse referido exclusivamente de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero.

Finalmente, este viernes los jueces le volvieron a dar la razón, aunque tras conocer la doble rectificación, el columnista tampoco se manifestó muy de acuerdo con esta: