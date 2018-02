Kuczynski y Santos solicitan el restablecimiento de la democracia en Venezuela

Durante la instalación de la IV Cumbre Binacional Colombia y Perú este martes en Cartagena, los presidentes Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski reiteraron la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela e hicieron un llamado al Gobierno de ese país para que permita un corredor humanitario.

Santos afirmó que en la reunión que sostuvo con su homólogo peruano coincidieron en que les preocupa los efectos de la crisis venezolana en la población, la destrucción de la democracia, el irrespeto, la violación de los derechos humanos y el desmoronamiento de las instituciones democráticas en ese país. “Perú y los países del Grupo de Lima rechazamos lo que está pasando en Venezuela”, agregó.

“Hacemos nuevamente un llamado para que haya una transición democrática. Vamos a seguir insistiendo hasta no ver a Venezuela nuevamente con una democracia funcionando para el bienestar de su propia población. Que el Gobierno permita por lo menos un canal humanitario. No entendemos como no permiten la ayuda humanitaria”, dijo Santos.

Kuczynski, por su parte, manifestó que cuando no hay paz y democracia sucede lo que está pasando con Venezuela. “Lo estamos viendo de cerca y tenemos que trabajar para que reine no solo la voluntad de la gente, la democracia, sino también la prosperidad y la salud básica que se necesita en este siglo”, añadió.

Por otro lado, ambos gobiernos firmaron once convenios en materia de deporte, salud, telecomunicaciones, defensa, función pública, justicia, sedes diplomáticas compartidas, intercambio de licencias de conducción, seguridad social y protección de pueblos indígenas.

Los presidentes informaron que afianzaron las bases de un trabajo conjunto en el que participan más de 40 entidades de los dos países, en temas estratégicos para el beneficio de ambas poblaciones, facilitando el comercio y el turismo, la cooperación en seguridad y defensa, la protección y conservación de ecosistemas.

En el gabinete, los presidentes estuvieron acompañados por parte de sus equipos de gobierno.