La autopista Medellín - Bogotá no tiene fecha estimada de reapertura

Luego de la explosión controlada efectuada el domingo 1 de enero, las autoridades afirmaron que la autopista Medellín-Bogotá se reabriría en 48 horas o menos, pero no fue así. Después se anunció que estaría lista para el Puente de Reyes y tampoco se logró.

Diez días lleva cerrada la doble calzada desde que ocurrió el derrumbe a la altura del kilómetro 14 + 350, y seis desde la explosión controlada del domingo. Hoy las autoridades ya no se atreven a estimar una fecha para reabrir la vía, debido a que las condiciones climáticas y la inestabilidad de la montaña han demorado las labores de los operarios que trabajan en la zona.

Devimed informó que se habían removido y transportado más de 10.200 metros cúbicos de material hacia las zonas de depósito en los municipios de Girardota y Rionegro. Muy lejos del total, pues la concesionaria calcula que para despejar la vía hay que remover aproximadamente otros 40.000 metros cúbicos.

Cada día que permanece cerrada la autopista cuesta 500 millones de pesos. En la zona del derrumbe hay 200 personas trabajando, y más de 130 volquetas que recogen el material que desprenden de la montaña con ayuda de diez excavadoras, dos cargadores y un bulldozer.

Las Palmas, vía afectada

Mientras dura el cierre, los transportadores de carga, viajeros y demás usuarios que usan la autopista habitualmente, han tenido que recurrir a vías alternas como la avenida Las Palmas, la vía a Santa Elena, o la loma de El Escobero. Sin embargo, las dos últimas tienen restricción para vehículos de carga pesada, por lo cual los camiones solo pueden desplazarse por Las Palmas.

Aún así, en opinión de Iván Sarmiento, ingeniero civil y profesor de la Facultad de Minas de la Universdad Nacional, la única de las cuatro vías al Oriente que puede soportar vehículos de carga pesada es la autopista que está cerrada, la Medellín-Bogotá.

Hasta ayer, la vía a Las Palmas tenía paso restringido en el carril izquierdo de ascenso del kilómetro 10 + 300 debido a un hundimiento. La Gobernación afirmó que la falla sería corregida para que la vía opere con normalidad el día de hoy.

Perjudicados

Al menos 30.000 transportadores que hacen viajes desde y hacia el Valle de Aburrá se están viendo afectados por la demora en la reapertura de la autopista.

El director de la Asociación de Transportes de Carga (ATC), Gustavo Montoya, asegura que por cada viaje se pierde un millón de pesos. Además, con la restricción de tránsito para vehículos de carga pesada por Las Palmas en este Puente de Reyes, la única opción que les queda es entrar o salir de la ciudad a través de la vía Cisneros - Puerto Berrío, lo cual les genera sobrecostos y varias horas más de viaje.

“Nos han perjudicado mucho las medidas tomadas por la Gobernación en beneficio de los particulares y en detrimento de los transporte de carga”, afirma Montoya.

Juan Carlos Sampedro Rojas, quien vive en la zona del derrumbe, asegura que todavía no le han arreglado los daños que sufrió el techo de su casa a causa de la explosión controlada.

“Ayer se largó un aguacero y me tocó poner unos plásticos para que la casa no se me inundara”, dijo Sampedro.

En un comienzo parecía que este problema se solucionaría en tiempo récord, por cosas de la naturaleza se mantiene la incertidumbre sobre cuándo volverán a habilitar la autopista.