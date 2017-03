A la cárcel empresario cartagenero Enrique Ghisays Manzur por Caso Odebrecht

El Juzgado 26 de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel al empresario Enrique José Ghisays Manzur, señalado por la Fiscalía de presuntamente haber contribuido a dar apariencia de legalidad a los dineros entregados por Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.

Ghisays aceptó su participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que el ente investigador lo señalará de ser el colaborador del exviceministro para ocultar, mediante transacciones financieras, los 6,5 millones de dólares entregados a García Morales, luego de que avalará la suscripción irregular del contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado entre Odebrecht y el INCO en 2009.

Para la jueza del caso, el empresario debe ser recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, dado que es un peligro para la sociedad, y de no ser porque Estados Unidos reveló los sobornos en América Latina por parte de Odebrecht, el empresario no habría confesado los hechos que rodearon la suscripción irregular de la obra de infraestructura.

Según explicó el ente investigador, Ghisays Manzur habría recibido como comisión 700 mil dólares para que se creará en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht, a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra.

Contra Ghisays la Fiscalía tiene la información financiera de la empresa Lurion Trading, que fue entregada por el Gobierno de Panamá, luego de que el ente acusador presentará un recurso para conocer las actividades adelantadas por la firma.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia de imputación, el exviceministro García buscó a los hermanos Enrique José Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, para invertir la millonaria suma, posteriormente los empresarios crearon la firma Lurion Trading que tenía cuentas en Miami (Estados Unidos).

Posteriormente, la firma Lurion Trading compró varias acciones de la empresa Pacific Infrastructure, a través de varias transacciones realizadas desde Estados Unidos; igualmente con el dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht, los hermanos Ghisays invirtieron en la firma Oil & Gas Logistic Inc., domiciliada en Panamá.

“El aquí indiciado no solo abrió cuentas para recibir dinero producto de actividades ilícitas, consumadas por el exviceminsitro García Morales, sino que más allá de todo esto adelantó los trámites, y despilfarró la misma, sin que hasta la fecha se haya podido rastrear los dineros, en este caso me refiero a las últimas transacciones de las que no se tiene sustento”, señaló la fiscal del caso.

Para el ente acusador, los hermanos Ghisays usaron sus conocimientos financieros para “desaparecer” la trazabilidad de los movimientos financieros, para que no se lograran encontrar los dineros entregados por Odebrecht.

“A sus arcas ingresaron dineros de actividades ilícitas, eso es evidente, y el mismo indiciado ha entregado los sustentos que dan cuenta del crecimiento patrimonial injustificado, luego de atravesar dos quiebras”, aseguró la Fiscalía.