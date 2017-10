A la cárcel hombre que arrolló a una mujer en Cajicá

Como “un peligro para la sociedad” fue denominado por un juez Juan Camilo García, el hombre que en un acto de intolerancia arrolló a una mujer tras un choque simple en Cajicá, Cundinamarca, que fue enviado a la cárcel acusado del delito de tentativa de homicidio.

A pesar de las graves heridas que le causó a Lina García, quien tuvo que ser intervenida por graves heridas en el torso y una pierna, y se encontraría con respirador artificial, García no aceptó los cargos y no se mostró arrepentido por lo sucedido.

“No puede ser que uno atropelle a una persona y no tenga el más mínimo detalle de bajarse y saber qué pasó, y mostrar con ello arrepentimiento del daño causado, de tratar de auxiliarla. No lo hizo”, argumentó la fiscal del caso para sustentar su traslado a un centro penitenciario, tras siete horas de audiencia.

Otro aspecto que habría sustentado la decisión fue que el conductor llevaba a su hijo pequeño en el carro, por lo que el menor tuvo que presenciar lo ocurrido.

“Yo me detuve para responder lo que correspondía a mi carro y llamar a los seguros. El señor no tenía una actitud cooperativa, empezó a insultar y después de darle una patada a mi carro le dio un puño a mi hermana. Yo me acerqué al carro de él para reclamarle y lo que hizo fue acelerar y pasarme el carro por encima. El carro pasó desde la pierna, me dejó una fractura abierta y pasó por todo mi cuerpo”, contó Molina.

De no haber tenido intervención de los vecinos de la localidad, el hombre hubiera escapado. Entre 7 y 12 años de prisión podría pagar García, de ser hallado culpable.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En el video, la mujer identificada como Lina Alejandra Molina sale discutiendo con el presunto agresor, quien de un momento a otro se monta al carro y acelera, provocándole fracturas en una de sus piernas.

"Todo se dio porque, cuando yo iba llegando a mi barrio, rocé mi puerta con la de él. Y, mientras esperábamos a las autoridades de tránsito, el señor me empieza a insultar y él, en lugar de escaparse decidió atropellarme y tirarme el carro encima", aseguró la mujer en sus declaraciones para Blu Radio.

También añadió que "lo quería hacer por segunda vez. Pero afortunadamente mi hermana me corrió la cabeza que estaba debajo del carro y mis vecinos le impidieron avanzar".

Lina contó que lo más denigrante del caso es que el hombre iba acompañado de su esposa y de su hijo de cinco años. Además, relató que el año pasado, el hombre había tenido una situación similar. "De seguro tiene como costumbre andar atropellando mujeres en las calles", afirmó.

Este es el video en el que se evidencia la acción del sujeto. Las imágenes son sensibles.