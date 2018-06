A la cárcel juez que presuntamente favoreció a empresario Carlos Mattos

El Juez 39 con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Reinaldo Huertas, quien funge como Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá y quien habría favorecido en una decisión jurídica al empresario Carlos Mattos en el marco del proceso por el caso Hyundai.

“Da tristeza que personas que ejercen esta labor, que no es fácil pero que de cierta manera debe uno asumirla con mucha responsabilidad y cariño, y de cierta forma con ese compromiso y habilidades que el Estado nos está allegando, no hagan bien este trabajo. De esa manera considera este despacho que sí es un peligro para la sociedad, no solamente para los criterios y análisis del despacho, sino también porque se pueda obstruir a la justicia por lo que el señor Reinaldo Huertas es un servidor público activo en propiedad de ese despacho”, dijo el juez.

Según la Fiscalía, el juez habría recibido una considerable suma por parte del empresario para que este saliera favorecido en la demanda que interpuso contra la compañía coreana Hyundai Motor Company y continuar con la representación de la marca en el país.

“Usted no lo hizo de manera desinteresada, lo hizo a cambio de un ofrecimiento que le había hecho el señor Carlos Mattos, que le había hecho a usted como titular de ese despacho por una cifra que ha sido narrada por la fuente alrededor de 2.000 millones de pesos. Ofrecieron 2.000 millones de pesos para que usted, faltando a sus deberes constitucionales y legales como juez de la República, investido por la autoridad para resolver los conflictos que se desarrollan en la sociedad, fallara favoreciendo al señor Mattos”, aseguró el fiscal.

El delegado de la Fiscalía indicó que todo el entramado habría comenzado desde el año 2015 y se habría prolongado hasta el año 2016, en el marco de “una decisión unilateral por parte de la compañía coreana Hyundai Motor Company, que retiró la distribución exclusiva que tenía de su marca en Colombia y ese retiro afectó los intereses directos de la compañía cuyo accionista mayoritario era Carlos José Mattos Valencia”.

El fiscal aseguró que dicho retiro le significaba a Mattos una considerable suma que incrementaba su patrimonio, por lo que el empresario se encargó de iniciar una serie de acciones legales nacionales e internacionales para salir beneficiado de la determinación que habían tomado desde Corea.

“En ese orden, conformó un pull de abogados en Colombia especializados en temas de derecho comercial y civil, entre ellos el doctor Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, quien fue designado para proyectar la demanda en territorio nacional”.

El fiscal del caso indicó que también habría buscado al abogado Luis David Durán Acuña, quien posteriormente contactó a Dagoberto Rodríguez Niño, quien sería el enlace para llegar al juez Reinaldo Huertas.

“Una vez se tenía proyectada la demanda por el señor Jaramillo Jaramillo, fue entregada al señor Carlos Mattos, quien a través del señor David Durán Acuña se dio a la tarea de realizar ciertas maniobras para que este expediente recayera en su despacho (el del juez Reinaldo Huertas)”, confirmó el fiscal.

Es así como, una vez el juez tuvo en su despacho el proceso que se llevaba de manera nacional e internacional, este admitió la demanda y el 6 de octubre de 2016 dictó un auto donde accede a las medidas cautelares pedidas por el mandato del demandante, es decir, Carlos Mattos.

“Con esta medida la compañía coreana no podía vender automotores en Colombia que no fueran a través del señor Carlos Mattos o Hyundai Colombia, en ese sentido la corporación coreana se vio obligada a seguir en contacto con el empresario”, dijo el fiscal.