La encuesta presidencial que hace Claudia López y la pierde

Sin ser una encuesta formal ni autorizada por el Consejo Nacional Electoral, la dirigente política y senadora Claudia López, aprovechó la red social de Twitter para hacer un sondeo en cual preguntó sobre quién debería ser el candidato presidencial de la llamada centro-izquierda.

La virtual candidata de la Alianza Verde, en una de las dos encuestas que hizo, le preguntó a los twitteros a quién escogerían como el candidato de esa coalición entre ella, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo.

De cerca de 46.800 personas que respondieron, el #0% escogió al exgobernador Fajardo, un 26% dijo que López, un 25% se fue con el exnegociador De la Calle y el restante 19% dijo que el senador del Polo Democrático.

Esta coalición de que habla Claudia López se ha venido mencionando desde hace varios meses, y frente a la misma la senadora señaló que “muchos nos proponen construir unidad. De mi parte súper dispuesta!”.

Lo novedoso en el sondeo que hizo López es que ya incluyó a Humberto de la Calle, quien si bien anunció su candidatura presidencial no ha definido si lo hace por el Partido Liberal o por recolección de firmas.

En junio pasado la dirigente verde hizo publica una fotografía de una comida en donde estuvo con Fajardo, Robledo y el senador Antonio Navarro. En el encuentro se trató el tema de la coalición entre las fuerzas políticas que ellos representan.

Lo particular es que la coalición que busca poder concretar López, Fajardo y Robledo, no ha planteado la posibilidad de incluir al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien de manera particular les ha criticado que le quieran dejar por fuera de la misma.

*ENCUESTA DOS*

La segunda encuesta que construyó la senadora López en Twitter precisamente habla de la presencia del jefe del Progresismo en esa coalición. De un poco más de 6.300 twiteros que le respondieron la consulta virtual, el 37% dijo que la coalición debe ser entre López, Fajardo, De la Calle, Robledo y Petro.

El 35% de los participantes en esta encuesta acogieron la fórmula de López, Robledo y Fajardo; mientras que en la opción en que se incluyó a la exministra Clara López al lado de Fajardo, López, Robledo y De la Calle, tan sólo la acogieron 13%. El restante 15% planteó que cualquiera de esa fórmulas está bien.

La Alianza Verde en este momento se encuentra realizando una encuesta nacional en donde preguntan quién debe ser el candidato presidencial de ellos entre los senadores Claudia López y Antonio Navarro, el resultado se conocerá el 14 de septiembre cuando se haga la asamblea nacional en donde se proclamará al aspirante.