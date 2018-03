La investigada Aida Merlano dice que la toman como chivo expiatorio

El hecho de haberse deslindado del Senador Roberto Gerlein y de no pertenecer a una de las castas políticas del Atlántico, son suficientes razones que tiene la hoy electa senadora Aida Merlano para decirle a Semana que contra ella se han ensañado la Fiscalía y Procuraduría, que la acusan de liderar una empresa criminal en la región Caribe.

“Sí, fui suspendida, y me parece que la determinación de la Procuraduría fue un acto inconsecuente con su rol de garante de derechos. Me han condenado sin escucharme. Ni siquiera he tenido la oportunidad de poder defenderme porque tomaron determinaciones sin que yo haya podido al menos conocer los elementos con los que se me acusa”, dijo Merlano en entrevista a Semana.

Seguidamente anotó que “que el Procurador decidió basado en titulares de prensa. Ambos, Fiscal y Procurador, parecen más preocupados en figurar en la televisión que en buscar la verdad. Siempre he tenido mucho miedo a las bandas criminales y los grupos armados, pero ahora le tengo más temor a esas instituciones del Estado”, respondió a uno de los interrogantes de Semana.

Agregó que “siempre he votado en base en lo que pienso, fui la única Representante de la Costa y del Partido Conservador que tuvo el atrevimiento de votar NO a la reforma tributaria por encima de la mermelada”.

Reconoce que pudo haber cometido errores en cuestiones políticas, pero que no es una criminal como la están acusando sin haber sido escuchada. “No me estoy excusando, responderé en lo que competa a mi responsabilidad. Pero al señor Procurador y al Fiscal les pido respeto por mí, por mi familia y por mis electores. No soy una delincuente ni lidero una organización criminal como lo han afirmado. Nunca he estado involucrada en corrupción, ni siquiera he recibido mermelada o cargos. No ahora en el Congreso, cuando fue diputada tampoco tuve participación en ninguna secretaría, ni siquiera un mensajero tuve. Y como congresista no le he pedido cita a ningún ministro para solicitar algún favor, no tengo ni un recomendado, nada que me pueda beneficiar en lo personal. Lo único que el Estado me ha brindado, a cambio de mi trabajo como Representante, es mi salario, ni un peso más”.

Sobre el dinero encontrado por las autoridades en su comando político Aida Merlano respondió que “todo el país sabe que hacer política implica tener una logística electoral que conlleva gastos. Todos los políticos, no de la Costa, del país entero, hacen y han hecho política así, la pregunta es por qué si evidentemente se trata de una práctica común ¿por qué escogieron a Aida Merlano para lanzar un escarmiento público?”.

En su relato a Semana Aida Merlano sostuvo que desde joven estuvo vinculada a la casa política del excongresista Roberto Gerlein. Y que llegó hasta allí porque el padre de ella pertenece al Partido Conservador e hizo campaña al hoy retirado de las lides políticas y que en su momento también quiso aspirar, pero su jefe de entonces no le apoyaba hasta cuando accedió y pudo conseguir una curul en la Asamblea del Atlántico y luego a la Cámara de Representantes.

“Desde muy joven en muchas ocasiones quise aspirar, pero mi jefe político, Roberto Gerlein, pensaba que no estaba aún preparada, hasta que logré convencerlo y aspiré a la Asamblea Departamental. Salí elegida con la mayor votación en la historia del departamento. Obtuve más de 47.000 votos. Seguí trabajando, las personas se identificaron y de ahí pasé a aspirar a la Cámara de Representantes y llegué con la mayor votación del Atlántico. Ahora tengo enemigos que no pueden soportar que una mujer como yo, sin mayor bagaje académico, sin gran estirpe, tenga un lugar en el Congreso. A la casa Gerlein le debo mucho. Lo que he alcanzado en política se lo debo a ellos que fueron mis maestros. Pero yo no soy la heredera política de los Gerlein, mi gran error fue desmarcarme y abrirme un espacio en el Congreso como una mujer independiente”, aseguró Aida Merlano.

La investigada senadora electa terminó diciendo que responderá ante su acusador natural y que no es cierto que se haya ido de Barranquilla, que siempre ha estado aquí, pero que en estos momentos tiene problemas de salud, sobre todo sicológicos, de los ya está en tratamiento.