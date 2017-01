La liberación de ‘Simón Trinidad’, la molestia entre el Gobierno y las Farc

Una nueva molestia se ha registrado por el presunto incumplimiento del Gobierno Nacional con las FARC respecto al indulto que habría podido otorgarle el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama a alias ‘Simón Trinidad’. El Gobierno sigue reiterando que esa es una decisión autónoma, pero para las FARC no se hicieron las gestiones necesarias.

Todo parece ser el resultado de un comentario del presidente Juan Manuel Santos respecto a si Colombia había pasado una petición formal para que se hiciera el procedimiento de la liberación, a la que él respondió que no.

“Nosotros le pedimos al Gobierno de Colombia actuar, pero lamentablemente como lo confirmó el presidente de la República, no hizo nada, a pesar de que nos decían que estaban haciendo los contactos respectivos del Gobierno de los Estados Unidos (...) Eso nos lo reiteraron. Podemos decir una cosa: no ahorramos ningún esfuerzo durante estos años para buscar la liberación de Simón Trinidad”, dijo el pasado domingo el jefe de la delegación de paz de las FARC, alias ‘Iván Márquez’.

Para las FARC se “faltó a la palabra, mal hecho”, pues el Gobierno no logró darse cuenta de todo lo que significaría para los miembros del grupo su liberación.

“A Simón lo aman los guerrilleros y guerrilleras de las FARC y nosotros queríamos tener a Simón en los campamentos y en las zonas y en los puntos transitorios explicando este proceso de la dejación de las armas. Lamentablemente esto no se pudo porque el gobierno no logró comprender la importancia de dar este paso”, agregó Márquez.

Hoy, Humberto de la Calle, quien lideró la delegación de paz del Gobierno, se refirió al tema, pero contradiciendo un poco al presidente –pero reafirmando que era una decisión única del gobierno estadounidense-, dijo que sí se puso el tema sobre la mesa.

“Nosotros cumplimos con presentar el tema en repetidas ocasiones, les planteamos el interés de las Farc, en aras de la paz, de lograrlo, pero sería impensable, absurdo creer que dependía del Gobierno colombiano, una decisión del gobierno norteamericano“, dijo De La Calle.

Pero entre si se incumplió o no, lo que sí indican las FARC es que seguirán buscando que se dé la liberación de ‘Trinidad’.

LOS MENORES DE EDAD

De la Calle también pidió que se devuelvan los menores de edad, que según ha dicho el grupo guerrillero no saldrán hasta que esté aprobado el programa de asistencia para que ellos estén tranquilos.

"Es hora de resolver eso. Se trata de cumplir y no hay excusa para no hacerlo. Me parece que han habido anuncios parciales y me parece que es un tema que a estas alturas debemos cancelar como discusión pública", puntualizó.