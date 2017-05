La mayoría de los colombianos cree que la implementación de la paz va mal

El 65,2 % de los colombianos cree que la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC va por mal camino, según una encuesta divulgada hoy que revela un alto grado de escepticismo frente a este proceso.

Tan solo el 27 % considera que el acuerdo va por buen camino, mientras que el 7,8 % no sabe o no responde, según el sondeo de la firma Invamer para la alianza de medios de Caracol Televisión, Blu Radio y la revista Semana.

El pesimismo con la paz es tal que una amplia mayoría de los encuestados consideran que no se alcanzará nada de lo esperado del acuerdo firmado en noviembre pasado en el Teatro Colón de Bogotá.

El 61,5 % cree que el Gobierno no cumplirá lo pactado y el 32,8 % opina que sí, mientras que sobre las FARC, el 75,7 % considera que no cumplirán y el 18,6 % que sí.

La desconfianza es mayor ante la pregunta de si se encontrará una solución definitiva al problema del narcotráfico, cuyo combate es uno de los puntos del acuerdo de paz, ante lo cual el 85 % cree que no y el 12,3 % que sí.

La paz no parece ser una prioridad para los consultados a juzgar por la respuesta que dieron a la pregunta sobre cuál debe ser el principal problema que debe resolver el presidente que sea elegido a mediados del año próximo.

En los cinco primeros lugares están el desempleo (21,5 %), la calidad del servicio de salud (20,9 %), la corrupción (20,7 %), la calidad de la educación (7,9 %) y la pobreza (4,5 %).

La implementación de la paz con las FARC aparece en octavo lugar con el 2,5 %, y enseguida la firma de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, prioritaria para el 2,4 %.

La participación de las FARC en política, que también hace parte del acuerdo, no tiene mayor aceptación popular pues el 88,6 % respondió que no votaría por un candidato presidencial de esa guerrilla en las próximas elecciones, mientras que el 8,7 % dijo que sí lo haría y el 2,7 % no sabe o no responde.

En un país polarizado respecto a la paz con las FARC, el 55,4 % cree que Colombia podría llegar a estar en una situación similar a la de Venezuela, contra un 43 % que no lo cree y un 1,6 % que no sabe o no responde.

La encuesta se hizo entre los pasados 6 y 11 de mayo en 56 ciudades a 1.200 personas aptas para votar en las próximas elecciones presidenciales