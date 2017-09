La mujer que denunció en redes sociales la golpiza que le propinó su novio

En las últimas horas se ha vuelto viral una publicación de Facebook de Leidy Franco. En ella, esta joven abogada y modelo denuncia la brutal agresión que le propinó su pareja sentimental.

"Quiero compartir mi historia para que a nadie más le pase", fue el mensaje con en el que la joven de 24 años publicó las impactantes fotos de la golpiza que recibió el pasado 9 de septiembre en Popayán.

La mujer contó que se encontraban celebrando en un restaurante el grado de Administración de Empresas de su novio Diego Felipe Varona y otros amigos, pero en un momento de la fiesta, sucedieron algunos hechos que despertaron los celos del hombre y luego comenzó la discusión.

"Dentro del carro, discutimos, él empezó a agarrarme, yo intenté soltarme, pero esto lo llenó de ira y me golpeó en la cara fuertemente. Yo quede inconsciente hasta que desperté y me vi llena de sangre", detalló en su publicación.

Franco no sabe por cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando despertó escuchó que el novio se comunicaba con sus padres y les informaba que ella había sufrido un percence y la iba a llevar a urgencias. "En ese momento me entere de la magnitud de la agresión, mi cara, mis manos, mi ropa estaba ensangrentada y no resistía tocarme la nariz, mi cara estaba adormecida, mi ojo inflamado y mi visión era borrosa”, agregó.

Diego Felipe Varona

En cuanto al agresor, la mujer afirmó que desde que la dejó en el hospital no volvió a saber nada de él. Incluso cerró sus redes sociales, pero añadió que ya denunció el hecho y está a la espera del dictamen de Medicina Legal, para la incapacidad, pues hasta ahora no la ha visto el otorrino.

En una entrevista a FM, Leidy contó por solicitud de sus amigos y al apoyo de su familia accedió a que el caso se hiciera público, ya que no quiere que las mujeres víctimas de agresión se queden calladas.

"Él ya tenía antecedentes de grosero, brusco, pero lamentablemente a veces uno como mujer se aguanta y cree que las cosas van a cambiar, pero lastimosamente tuvo que pasar esto para que yo abriera los ojos".

Hasta ahora la publicación tiene más 38 mil reacciones, ha sido compartido más demás 88 mil veces y ha recibido más de 800 comentarios.

Esta es Leidy antes de la agresión (Fotos tomadas de Facebook)