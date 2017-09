La Nunciatura recibirá durante estas noches al papa con diferentes temáticas

Jóvenes y niños que estuvieron cerca o viviendo como habitantes de calle fueron los encargados de cantar y bailar para recibir al Papa Francisco en la embajada del Vaticano. Con sus presentaciones se hizo la bienvenida del Santo Padre, pero este jueves, el viernes y el sábado, también se le recibirá con varios invitados.

El padre Astolfo Moreno, colaborador de la Nunciatura Apostólica, es uno de los coordinadores encargados de hacer más amena la visita del Papa y por ello, se tienen programadas varias temáticas.

"Mañana es el día que tiene que ver con la vida, y por tanto vendrán enfermos, discapacitados. Habrá un coro de universitarios, habrá una danza de un grupo de niños y jóvenes. Es otro tipo de periferia", explica el padre Moreno.

El viernes, afirma, es el día de la reconciliación, "vendrán víctimas de la violencia o excombatientes que hablarán de la reconciliación y ese día la música y la danza estarán a cargo de Alfredo de la Fe y un grupo pequeño de Missi. El último día será vocaciones, vendrán muchos matrimonios y muchos religiosos".

El sábado, el último día del Primado de Italia en la Nunciatura, un coro de seminaristas y de sacerdotes se hará presente para despedirlo.

Sin embargo, según lo programado, solo este miércoles su llegada se hizo en el papamóvil, las otras noches no se tiene estipulado ningún tipo de saludo, aunque como lo indica el mismo padre, se sabe que la espontaneidad del Papa puede romper protocolos, como lo hizo en la bienvenida.

"Decimos que el Papa se sale del protocolo fundamentalmente porque es espontáneo, porque es libre, porque no depende de un esquema. Evidentemente ahí hubo una serie de cosas que no salieron como las ensayamos. Estaba previsto que el Papa hablara al final, habló cuando quiso y nos encantó y nos dejó esta enseñanza tan bonita de que no nos dejemos robar la alegría ni la esperanza", dice el sacerdote.

La preparación de estas muestras artísticas y diferentes temáticas que tienen que ver con la vida, la reconciliación y las vocaciones se lleva preparando hace mucho tiempo y todo se ha hecho pensando en que el Papa es un hombre que se acerca a la periferia.

"El Papa se acerca a las personas y sociedades más marginadas, más olvidadas y es natural que niños, que jóvenes que son recuperados del abuso, de las calles, de las drogas, de explotación, pues sean el marco más apropiado para que el Papa pueda dar su mensaje, sino también que a través de este encuentro con el Papa se puede proyectar mejor el mensaje del Pontífice", dice.

Tras la bienvenida, el Primado de Italia ingresó a la embajada, saludó a los funcionarios de la Nunciatura, depositó unas flores en el Santísimo Sacramento y ante la Virgen. Pero quizás, lo más importante, es que aquellos jóvenes que le agradecieron por venir, que le dieron regalos -incluida la ruana que no dudó en ponerse-, se llevaron su mensaje.

"Sí se puede. No hay que perder la fe ni la esperanza porque todo se puede alcanzar", es el mensaje que se llevó Carol Ávila, una joven de 18 años que hace parte del Instituto Distrital de Protección de la Niñez y la Juventud, Idipron, quien hace unos años estuvo en riesgo de terminar como habitante de calle.